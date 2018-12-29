Мосгорсуд сегодня вынесет приговор Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак

Подсудимого, известного ультраправыми взглядами, обвиняют в нападении на продавцов спайса в Москве. Их Марцинкевич и его соратники избивали дубинками, электрошокерами, применяли газовые баллончики, публично обливали имущество жертв краской. Нападения совершали 4-5 лет назад. По данным следствия, группа во главе с Тесаком атаковала в общей сложности восемь человек, один из пострадавших умер. Прокурор потребовал отправить Марцинкевича на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовать на полмиллиона рублей. Адвокаты просили его оправдать. Помимо Тесака на скамье находятся ещё пять предполагаемых соучастников преступлений. Для них прокурор потребовал от трёх до десяти лет, сообщает РИА. Это повторное рассмотрение громкого дела. Марцинкевич сначала получил 10 лет, но Мосгорсуд весной приговор отменил и вернул дело в суд первой инстанции.

Марцинкевич в интервью сайту lenta.ru признался, что намерен после освобождения как можно скорее уехать из России. Он также сообщил, что неонацистские взгляды «больше не его тема и ему нравится либертарианство».