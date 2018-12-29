В Гизе около египетских пирамид взорвали автобус с туристами из Вьетнама

В результате теракта погибли четыре человека, еще 10 получили ранения.

ЧП у пирамид произошло накануне вечером: самодельное взрывное устройство было заложено у дороги и сработало в тот момент, когда автобус с возвращавшимися с экскурсии туристами проезжал рядом. На месте погибли двое граждан Вьетнама, еще один, а также гид-переводчик умерли от ран в больнице, передает ТАСС.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули предположил, что автобус мог отклониться от маршрута, поскольку обычно у транспорта с туристами есть строго определенные пути, которые находятся под контролем сил безопасности. По предварительным данным, взрывчатку привели в действие дистанционно.

Спустя несколько часов после теракта МВД Египта отчиталось о ликвидации нескольких групп боевиков – были убиты 40 экстремистов. По данным ведомства, они планировали атаки против туристических объектов, госучреждений, сотрудников полиции и военных.

О том были ли среди убитых боевиков ответственные за вчерашний взрыв в Гизе, не сообщается. Ни одна из террористических группировок не взяла не себя ответственность за трагедию.