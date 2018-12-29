Авиакомпания «Победа» обвинила пограничников в сегодняшней задержке своих рейсов в аэропорту Внуково

Задерживаются все международные вылеты, максимум — на час, сказала телеканалу РБК пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова.

Источник РБК в авиакомпании заявил, что задержки рейсов могут быть связаны с отказом «Победы» отправить в любую страну мира гражданина, вылетевшего 26 декабря из Москвы в Стамбул и не допущенного на территорию Турции. Этого человека депортировали в Россию, но погранслужба Внуково не пустила его.