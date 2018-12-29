Авиакомпания «Победа» обвинила пограничников в сегодняшней задержке своих рейсов в аэропорту Внуково
Задерживаются все международные вылеты, максимум — на час, сказала телеканалу РБК пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова.
Источник РБК в авиакомпании заявил, что задержки рейсов могут быть связаны с отказом «Победы» отправить в любую страну мира гражданина, вылетевшего 26 декабря из Москвы в Стамбул и не допущенного на территорию Турции. Этого человека депортировали в Россию, но погранслужба Внуково не пустила его.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 29 декабря 2018 | 14:11
Разве можно обвинять доблестных пограничников в том, что они бдительно охраняют неприступные рубежи Родины?
vladislav 29 декабря 2018 | 14:15
mikhail_spb_: Мстительные погранцы. Точно так же происходит и на российско-финской границе - финский пропускной пункт проезжаешь за 1 минуту, а российский... бывает по 4 часа. По 5 раз приходится предъявлять паспорт, пограничницы тыкают в клавиатуру одним пальцем (почему финнам достаточно просто куда-то сунуть паспорт и им все становится ясно??), задают идиотские вопросы (почему финны не задают??), таможня - вообще отдельная песня! Не дай бог им сделать замечание, что медленно работают - всё, полный досмотр автомобиля обеспечен! И всем этим дармоедам платят зарплату из наших карманов. Нет, в этой стране уже ничего хорошего не будет.