Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров
Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Глава правительства написал в Твиттере, что это ответ на санкции со стороны Украины.
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Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Глава правительства написал в Твиттере, что это ответ на санкции со стороны Украины.
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Комментарии4
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valeromm 29 декабря 2018 | 14:07
Санкции нужно вводить не на товары, а на транзит газа.
bigmaikl 29 декабря 2018 | 14:14
Как надену портупею
Все тупее и тупее.
mikhail_spb_ 29 декабря 2018 | 14:15
Это он не Украине что-то запрещает, а российскому народонаселению.
Стол у народонаселения становится всё более скудным.
haldey 29 декабря 2018 | 14:15
Остаточно прощевай, бандеровский режим)))