Песков: Москва не ведет речь о присоединении Белоруссии к России

«Процесс интеграции является двусторонним», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы».

«Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год и документ, на основе которого мы с Белоруссией стали союзными государствами. Там есть определенные прописанные вехи, определенные шаги на пути интеграции. Речь не идет о каком-то присоединении, это движение навстречу друг другу, это не движение в какую-то одну сторону», — сказал он.

Песков подчеркнул, что вопросы потерь Белоруссии от налогового маневра и интеграции двух стран не связаны друг с другом.

Он отметил, что успехом сегодняшних переговоров президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко можно будет считать еще один шаг в сторону развития союзнических отношений между странами. Однако, добавил Песков, на этом пути вряд ли стоит ожидать каких-то быстрых и «прорывных» решений.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Кремле. Это вторая за неделю встреча лидеров России и Белоруссии.

Ранее в Кремле подчеркивали, что есть ряд вопросов, которые президентам двух стран необходимо обсудить до наступления нового года.