Песков: Москва не ведет речь о присоединении Белоруссии к России
«Процесс интеграции является двусторонним», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы».
«Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год и документ, на основе которого мы с Белоруссией стали союзными государствами. Там есть определенные прописанные вехи, определенные шаги на пути интеграции. Речь не идет о каком-то присоединении, это движение навстречу друг другу, это не движение в какую-то одну сторону», — сказал он.
Песков подчеркнул, что вопросы потерь Белоруссии от налогового маневра и интеграции двух стран не связаны друг с другом.
Он отметил, что успехом сегодняшних переговоров президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко можно будет считать еще один шаг в сторону развития союзнических отношений между странами. Однако, добавил Песков, на этом пути вряд ли стоит ожидать каких-то быстрых и «прорывных» решений.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходят в Кремле. Это вторая за неделю встреча лидеров России и Белоруссии.
Ранее в Кремле подчеркивали, что есть ряд вопросов, которые президентам двух стран необходимо обсудить до наступления нового года.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 29 декабря 2018 | 14:08
"Речь идёт не о присоединении, а об аннексии" - уточнил пескоструй.
tvitov66 29 декабря 2018 | 14:10
mikhail_spb_: а может аншлюс?
cattt 29 декабря 2018 | 14:15
Кто верит словам Писькова-пукина, тот полный идиот!
pusin_patriot 29 декабря 2018 | 14:15
mikhail_spb_: Учимся читать Пескова.
Конечно речи не идет о присоединении вхождением в состав, тогда у володеньки не будет возможности ещё раз два по шесть. Речь об какой-то общей надстройке, когда терять володеньке уже нечего, вроде государства Союза и губернатора России, Беларусь отдельно, по согласованию-назначению президентом союза. И это ещё не самый плохой вариант для населения, танки до Киева могло рассматриваться в качестве реальной альтернативы.
pravdatut 29 декабря 2018 | 14:12
Лукашенко, начинай петь "Прощай не мытая .... "
askol2016 29 декабря 2018 | 14:12
Интеграция будет двусторонней, взаимной. От России в Белоруссию пойдет власть Путина и его банды, а от Белоруссии в Россию пойдут капиталы, дешевые товары и продукты, результаты эксплуатации трудолюбивого белорусского народа
fedor57 29 декабря 2018 | 14:12
Россия в несколько десятков раз больше Беларуси и по территории и по количеству населения. В одной только Москве живёт в несколько раз больше людей, чем во всей Беларуси. Поэтому любая тесная интеграция де-факто является аннексией Беларуси.