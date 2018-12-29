Сербия после шестилетнего перерыва возобновила полеты на курорты Египта
Первый чартерный рейс из Белграда прибыл сегодня в Шарм-эш-Шейх. Как пишет газета «Аль-Ахрам», приехало около 150-ти туристов, которые собираются провести в Египте новогодние каникулы.
Комментарии3
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pravdatut 29 декабря 2018 | 13:42
Дураки, подражали РФ.
timbuktu 29 декабря 2018 | 13:55
pravdatut: как подражали? заранее?
kuchumka 29 декабря 2018 | 14:02
Отличная новость, хоть будет с кем выпить на отдыхе, насинячимся с братушками и будем вместе гонять хохлов.