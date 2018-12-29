Авиакомпания «Победа» обвинила пограничников в сегодняшней массовой задержке своих рейсов в аэропорту Внуково
Представитель перевозчика сказал изданию РБК, что сейчас все международные рейсы «Победы» задержаны максимум на час. Погранслужба объяснила ситуацию тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия на борт экипажа. Однако раньше никаких проблем с этим не возникало, сказал представитель авиакомпании. Источник РБК в «Победе» сообщил, что в компании считают действия погранслужбы ответом на отказ перевозчика отправить в любую страну гражданина, вылетевшего два дня назад из Москвы в Стамбул и не допущенного на территорию Турции. Мужчину депортировали в Россию, но погранслужба Внуково не пустила его назад.
Комментарии1
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vladislav 29 декабря 2018 | 13:50
Мстительные погранцы. Точно так же происходит и на российско-финской границе - финский пропускной пункт проезжаешь за 1 минуту, а российский... бывает по 4 часа. По 5 раз приходится предъявлять паспорт, пограничницы тыкают в клавиатуру одним пальцем (почему финнам достаточно просто куда-то сунуть паспорт и им все становится ясно??), задают идиотские вопросы (почему финны не задают??), таможня - вообще отдельная песня! Не дай бог им сделать замечание, что медленно работают - всё, полный досмотр автомобиля обеспечен! И всем этим дармоедам платят зарплату из наших карманов. Нет, в этой стране уже ничего хорошего не будет.