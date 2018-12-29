Авиакомпания «Победа» обвинила пограничников в сегодняшней массовой задержке своих рейсов в аэропорту Внуково

Представитель перевозчика сказал изданию РБК, что сейчас все международные рейсы «Победы» задержаны максимум на час. Погранслужба объяснила ситуацию тем, что посадка пассажиров из терминала в автобусы начинается раньше прибытия на борт экипажа. Однако раньше никаких проблем с этим не возникало, сказал представитель авиакомпании. Источник РБК в «Победе» сообщил, что в компании считают действия погранслужбы ответом на отказ перевозчика отправить в любую страну гражданина, вылетевшего два дня назад из Москвы в Стамбул и не допущенного на территорию Турции. Мужчину депортировали в Россию, но погранслужба Внуково не пустила его назад.