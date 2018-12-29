В Москве убит бенефициар нефтяной компании «Мастер-нефть»
Как пишет РБК, речь идет о Шалве Шаляхове. Его нашли накануне с колото-резаными ранениями в лифтовом холле жилого дома на ул. Гарибальди. По данным собеседников РБК в полиции, нападавший был в медицинской маске. Он скрылся. Гендиректор компании Владимир Петров сказал изданию, что подозреваемого уже нашли и арестовали. Петров добавил, что не готов комментировать информацию, связанную с личностью убийцы. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии10
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alex_melnikov Алексей Мельников 29 декабря 2018 | 13:43
Лихие путинские годы ...
danko1 29 декабря 2018 | 13:44
alex_melnikov: Как в 90-е убивали бандиты, отжимая собственность, так и сейчас.
Одно отличие, что бандиты из 90-х теперь всюду во власти.
lion64__4 29 декабря 2018 | 13:46
Духоподъемная новость. Всех бы их, ворюг да бандитов, таким же образом.
polsan 29 декабря 2018 | 14:07
lion64__4: на их место придут другие, такие же или даже хуже
compare 29 декабря 2018 | 13:48
"мазутка" не металл,но жертв требует,не меньше...
curious69_ 29 декабря 2018 | 13:55
" Бенефициар" нефтяной компании в России . Никогда большие деньги не давали УМА. Ума не хватило нанять персональную охрану в БАНДИТСКОЙ стране.
curious69_ 29 декабря 2018 | 14:02
curious69_: Вот что интересно... сегодня у меня нерабочий день и фоном работает телевизор... и там реклама СТОЛОТО Среди выигрышей будет МИЛЛИАРД рублей... Это реклама для клинических ИДИОТОВ. 100%, что счастливчика убьют при получении ,если это не фейк.
chubazzl 29 декабря 2018 | 13:57
А надо ли жалеть наших бенефициаров?
prostotak123 29 декабря 2018 | 14:03
Замочили только одного...А вдруг он хорошим был...
kuchumka 29 декабря 2018 | 14:05
По мне так воздух чище будет!