В Москве убит бенефициар нефтяной компании «Мастер-нефть»

Как пишет РБК, речь идет о Шалве Шаляхове. Его нашли накануне с колото-резаными ранениями в лифтовом холле жилого дома на ул. Гарибальди. По данным собеседников РБК в полиции, нападавший был в медицинской маске. Он скрылся. Гендиректор компании Владимир Петров сказал изданию, что подозреваемого уже нашли и арестовали. Петров добавил, что не готов комментировать информацию, связанную с личностью убийцы. Возбуждено уголовное дело.