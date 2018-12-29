В Кремле проходит вторая за неделю встреча лидеров России и Белоруссии
Перед началом переговоров белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что у Москвы и Минска есть немало вопросов, которые нужно решить именно сейчас, чтобы обеспечить долгосрочное сотрудничество между странами.
Комментарии5
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kindman_a 29 декабря 2018 | 13:38
Не глуши самолетик, батька - вылет обратно ни с чем уже скоро!
pravdatut 29 декабря 2018 | 13:46
Умнее всего поступили прибалты и Польша. Украина пострадала по причине медлительности, а Белорусия может не выжить.
mogilev_ 29 декабря 2018 | 13:48
pravdatut: Жыве Беларусь!
pusin_patriot 29 декабря 2018 | 13:54
mogilev_: Да. Ничто так не сплачивает народ сопредельных в единую нацию с общими задачами и интересами, как инициативы Путина. Он умеет.
a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 14:11
Мы заинтересованы в том, чтобы в Белоруссии не произошла большая беда, наподобие украинской, но просто так вваливать бабло не пойдёт, это мы уже проходили.