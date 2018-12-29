Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров
Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Глава правительства написал в Твиттере, что это ответ на санкции со стороны Украины.
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Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Глава правительства написал в Твиттере, что это ответ на санкции со стороны Украины.
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Комментарии29
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kindman_a 29 декабря 2018 | 13:36
Харош уже, колбасить что ли начало перед праздником, а?!
pattrick1 29 декабря 2018 | 13:55
Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров...
Украинских шлюх?
kremlefurer 29 декабря 2018 | 14:03
pattrick1: Точно патрикеевна, чтобы тебе и другим ольгинским конкуренцию не составляли.
pattrick1 29 декабря 2018 | 14:06
И где теперь украинские красавицы будут харчеваться? Наверное поедут делать минет в подворотнях Евросоюза.
seva1223 29 декабря 2018 | 14:06
Теперь у тебя не будет конкурентов!
piterjanis 29 декабря 2018 | 13:36
Что за товары такие?
kitaiss 29 декабря 2018 | 13:37
надо сказать, что украинский пивас недурен...
piterjanis 29 декабря 2018 | 13:40
kitaiss: это какой? Оболонь и Черниговское?
able_seamans 29 декабря 2018 | 14:00
piterjanis: Что вкус мочи тебе как путриоту напоминало? Так тебе туда и лили мочу под видом пивасика. Тебе на опохмел самый раз...
piterjanis 29 декабря 2018 | 14:03
able_seamans: сугс
pusin_patriot 29 декабря 2018 | 13:51
kitaiss: Значит обратите внимание но новые марки белорусского пивасика.
kuchumka 29 декабря 2018 | 13:37
А что к нам везут украинские товары? Что эти криворукие производить то могут, что не соберут все запорожец получается)
kindman_a 29 декабря 2018 | 13:40
kuchumka:
А у тебя сплошь iPhonы прут недуром в кочегарке, да?
kuchumka 29 декабря 2018 | 13:57
kindman_a: я ни фига не понял что ты сказал! По русски пожалуйста.
able_seamans 29 декабря 2018 | 14:05
kuchumka: Ты сначала писать и читать научись кулЁма деревенская, а может потом до тебя дойдет отчем илет речь...
kamen_12 29 декабря 2018 | 13:50
kuchumka: Танки инновативные из мусорных баков.
demosua 29 декабря 2018 | 14:10
kuchumka: "А что к нам везут украинские товары?" - забавная формулировка. Русский язык рулит?!
pravdatut 29 декабря 2018 | 13:40
Украина ранее до Димы прекратила поставки ряда товаров в РФ. Пусть росиянцы едят пальмовое масло, уже и так чернеют
piterjanis 29 декабря 2018 | 13:44
pravdatut: ну да, только по потреблению масла пальмы, Украина впереди планеты всей
pravdatut 29 декабря 2018 | 14:01
piterjanis: Импорт пальмового масла в 2016-17гг
РФ- 920 тыс.т
Украина -193 тыс.т
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 13:56
pravdatut: Укропитек, попробуй у себя найти продукты без пальмового масла))))) Тупая кастрюля вообще не в курсе, что на Украине нет доступных продуктов без пальмового масла. Все продукты на растительном масле в укропии только в премиум класса.
pravdatut 29 декабря 2018 | 14:08
serhio_25__: Не пиз... Вчера закупили в Фоззи продуктов на 3,2 тыс гр. Подсолнечное масло 6 бут, масло сливочное, масло шоколадное. Проверял с ув. стеклом. Примесей пальмового масла нет!! Ври дальше. А у вас наоборот. В прошлом году купили для детей хлопя "Маша и медведь". Оказалос, что они с пальмовым маслом. ))))
serhio_25__ 29 декабря 2018 | 14:11
pravdatut: Вау, у укров подсолнечное масло из растительного масла))))) шикарно))))
lavrfedotovich2_0 29 декабря 2018 | 14:12
serhio_25__: экий ты идиот. прости господи.
kuchumka 29 декабря 2018 | 14:00
pravdatut: пальмовое масло совершенно безвредно если не нарушать технологию его приминения.
za_stalina 29 декабря 2018 | 13:47
Жестко.
jetsam 29 декабря 2018 | 13:50
"не играй в мои игрушки
и не писай в мой горшок"
parasuk_ 29 декабря 2018 | 14:04
Такой вот шмяк по морде томосекам получился на новый год :)
a_buvgrobu 29 декабря 2018 | 14:07
Так сама Украина должна заблокировать любую торговлю с агрессором, причём в любом виде! А то - воюют, воюют с нами, но продолжают исправно торговать! Где это видано, где это слыхано, чтобы воюющие между собой государства ещё и прекрасно торговали??