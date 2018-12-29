Сегодня в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная «Рождественская гонка» с участием сильнейших биатлонистов мира
Этот старт будет в этом году особенным.
Гонка станет последней в карьере нашего выдающегося биатлониста – олимпийского чемпиона и чемпиона мира Антона Шипулина. На этой неделе он объявил о том, что уходит из большого спорта несмотря на то, что ему всего 31 год – возраст расцвета в биатлоне. Основной причиной он назвал непрекращающееся преследование и его самого и российских спортсменов в связи с допинговым скандалом. По словам Шипулина, невозможность выступить на Олимпийских Играх в Пхенчхане была для него сильнейшим ударом, а визит австрийской полиции и допросы в связи с новым делом, которое против него открыли, последней каплей. В Гельзенкирхене Шипулин выступит в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, с которой он уже выигрывал Рождественскую гонку шесть лет назад. Соревнования пройдут в виде спринтерской эстафеты, в которой часть этапов пробежит мужчина, а часть девушка.
Рождественскую гонку можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ, начиная с 21 часа 30 минут.
Комментарии4
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sorswen 29 декабря 2018 | 13:16
Антоша, не горюй! Включай зомбо - там тебе )(уйло супер подарок покажет - мультик с супер-ракетой.
Ну а ты, Антоша, скоро станешь депутатом госдуры. Жизнь удалась!
djuga 29 декабря 2018 | 13:22
И Шипулин замазался. Жаль. Хороший спортсмен был. И болели за него многие неистово, и верили в него. А теперь, что бы он там не говорил, а неприятный запашок, косые взгляды и скептическое отношение к нему будут преследовать его всю оставшуюся жизнь.
Эх, Антон, Антон!..
kamen_12 29 декабря 2018 | 13:23
И где снег возьмут? На ролликах под дождь бегать не айс.
maf58 29 декабря 2018 | 13:44
По словам Шипулина,
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Парниша сказал то, что велено и, таким образом, за его будущее трудоустройство можно не беспокоиться. Отсутствие образования и ума -- не помеха.