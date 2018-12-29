Сегодня в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная «Рождественская гонка» с участием сильнейших биатлонистов мира

Этот старт будет в этом году особенным.

Гонка станет последней в карьере нашего выдающегося биатлониста – олимпийского чемпиона и чемпиона мира Антона Шипулина. На этой неделе он объявил о том, что уходит из большого спорта несмотря на то, что ему всего 31 год – возраст расцвета в биатлоне. Основной причиной он назвал непрекращающееся преследование и его самого и российских спортсменов в связи с допинговым скандалом. По словам Шипулина, невозможность выступить на Олимпийских Играх в Пхенчхане была для него сильнейшим ударом, а визит австрийской полиции и допросы в связи с новым делом, которое против него открыли, последней каплей. В Гельзенкирхене Шипулин выступит в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, с которой он уже выигрывал Рождественскую гонку шесть лет назад. Соревнования пройдут в виде спринтерской эстафеты, в которой часть этапов пробежит мужчина, а часть девушка.



Рождественскую гонку можно будет посмотреть на телеканале Матч ТВ, начиная с 21 часа 30 минут.