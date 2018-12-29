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13:08, 29 декабря 2018

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на рэпера Птаху в Москве

По некоторым данным, оно произошло в присутствии сотрудников полиции.

На Птаху напали четверо с дубинками и пистолетом, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, рэпер попытался спрятаться в здании Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Однако, добавил собеседник агентства, нападавшие продолжили преследовать музыканта несколько раз выстрелили в его сторону. Кроме того, они совершили ряд ударов по нему битой со спины. Впоследствии нападавшие скрылись. По некоторым данным, уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство». Одним из нападавших был другой рэпер Obe 1 Kanobe. Он уже задержан, передает телеканал РЕН ТВ. Музыкант утверждает, что Птаха находился в компании двух человек с огнестрельным оружием и угрожал ему «инвалидностью». Между тем пиар-менеджер Птахи Марина Естифеева накануне сообщила, что рэпер не получил серьехных травм и не обращался за помощью. Официальных же комментариев со стороны МВД пока не было.

В ходе нападения на Птаху, по данным РЕН ТВ, участники драки сломали руку сотруднику полиции.

Комментарии

3

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sensei54 29 декабря 2018 | 13:15

Аблизьяны бананы не поделили.

arye_11 29 декабря 2018 | 13:24

sensei54:
Соловей российский, славный Птах
Получил в табло свое, со свистом...

region62 29 декабря 2018 | 13:26

Отправить эту сраную птаху со сраным канабе на ринг.Без перчаток-пусть свои сопли с зубами собирают.

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