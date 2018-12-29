Следователи возбудили уголовное дело после нападения на рэпера Птаху в Москве

По некоторым данным, оно произошло в присутствии сотрудников полиции.

На Птаху напали четверо с дубинками и пистолетом, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, рэпер попытался спрятаться в здании Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Однако, добавил собеседник агентства, нападавшие продолжили преследовать музыканта несколько раз выстрелили в его сторону. Кроме того, они совершили ряд ударов по нему битой со спины. Впоследствии нападавшие скрылись. По некоторым данным, уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство». Одним из нападавших был другой рэпер Obe 1 Kanobe. Он уже задержан, передает телеканал РЕН ТВ. Музыкант утверждает, что Птаха находился в компании двух человек с огнестрельным оружием и угрожал ему «инвалидностью». Между тем пиар-менеджер Птахи Марина Естифеева накануне сообщила, что рэпер не получил серьехных травм и не обращался за помощью. Официальных же комментариев со стороны МВД пока не было.

В ходе нападения на Птаху, по данным РЕН ТВ, участники драки сломали руку сотруднику полиции.