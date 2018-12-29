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Эксклюзив Эха 13:05, 29 декабря 2018

В Москве на ВДНХ минувшей ночью вырубили Белорусский сквер, в защиту которого выступали местные жители

Деревья уничтожили, несмотря на петицию, которую подписали более 25 тысяч человек. Местный житель Денис Рылов в интервью «Эху Москвы» заявил, что работы проводили без разрешительных документов.

Белорусский сквер, действительно, уничтожен. Рабочие вывозят последние спиленные деревья, — свидетельствует корреспондент «Эха» Ольга Кузнецова, которая находится на месте событий.

Как написала на своей странице в Фейсбуке местный муниципальный депутат Нина Федюнина, всего вырубили больше 120 деревьев и трехсот кустарников. По ее словам, порядок охраняли полицейские и сотрудники частного охранного предприятия, которые не позволяли вмешаться в ситуацию. Ближе к окончанию вырубки на место событий была доставлена ксерокопия порубочного билета. Однако, как написала депутат, есть серьезные сомнения в его достоверности.

Представители комплекса ВДНХ в официальном письме сообщили «Эху», что все работы на территории Белорусского сквера проводятся на основании документов, выданных Департаментом природопользования. В сообщении подчеркивается, что Белорусский сквер не являлся рекреационной зоной. Средний возраст деревьев там составлял 50 лет. Многие из них уже не выдерживали сильного ветра. По итогам экспертизы, опасные деревья решили вырубить, а жизнеспособные – пересадить.
«В рамках утвержденного плана работ по реконструкции ВДНХ была проведена масштабная экспертиза, результатом которой стали разрешительные документы ДПиООС Москвы на расчистку территории под Белорусским сквером. Аварийные деревья, представляющие опасность для посетителей, были вырублены. На каждое такое дерево получено предписание ДПиООС. Жизнеспособные деревья будут пересажены», — сказано в письменном комментарии пресс-службы.
Исторически Белорусский сквер не подразумевал благоустройства: здесь не было пешеходных дорожек, лавочек, детских площадок; освещение сквера осуществлялось только по периметру. С двух сторон участок зажат автодорогами с интенсивным движением, в непосредственной близости проходят пути монорельсового транспорта. Такая инфраструктура ограничивала доступ к скверу и создавала неблагоприятные экологические условия для прогулок, заявила пресс-служба ВДНХ.
Они отметили, что средний возраст деревьев Белорусского сквера составлял 50 лет. При их посадке в 1950-х поверхность участка выравнивалась песчаной подушкой, на которую укладывался плодородный слой, и только после этого высаживались растения. С годами корни достигли рыхлого слоя и, учитывая высоту и парусность крон взрослых деревьев, потеряли стабильность. Только в 2017 году за два урагана на этом участке ВДНХ было сломано и вырвано с корнем порядка 50 деревьев.
Представитель пресс-службы ВДНХ подчеркнул, что работы на участке Белорусского сквера не нарушат баланс природного комплекса ВДНХ и района в целом, так как доля озеленений в результате строительства нового объекта на этом участке увеличится. Только в 2018 году на территории Выставки появилось более 760 тысяч цветов и около 65 тысяч деревьев и кустарников. В 2019-м на ВДНХ высадят более 3000 новых деревьев и кустарников.

По данным издания The Village, на месте сквера должны построить выставочные павильоны, соединенные галерей и гостиницу.

Комментарии

10

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tvitov66 29 декабря 2018 | 13:12

Провидению препоручаю я вас, дети мои, и заклинаю: остерегайтесь выходить на болота ... зачеркнуто - в Белорусский сквер в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно.

kottigr1 29 декабря 2018 | 13:24

tvitov66: Странно, что всё произошло в тайне от российских полисменов.. Эдак какой-нибудь ИГил не только сквер, а весь квартал вместе с жителями вырубит, никто и не заметит...

tvitov66 29 декабря 2018 | 13:58

kottigr1: ничего странного - скорее всего именно полицаи и обеспечили сию странность

mikhail_spb_ 29 декабря 2018 | 13:14


Несомненно, вырубка Белорусского сквера - одна из форм давления на батьку перед началом сегодняшних переговоров.
Типа, и тебя вырубим, если будешь кочевряжиться!

grigol331 29 декабря 2018 | 13:28

mikhail_spb_:
всего вырубили больше 120 деревьев
_____
Надеюсь, какие-нить пиндосские клёны или, еще лучше, фашистские каштаны, но только бы не берёзки.

malanoff 29 декабря 2018 | 13:32

grigol331: Деревья могли и не вырубить , а пересадить на дачу Золотова , чтобы она меньше походила на дачу Микояна.

orein51 29 декабря 2018 | 13:15

"ночью" - это показательно... "ссут, когда светло" [народ. словица]

compare 29 декабря 2018 | 13:25

бездумно и жестоко по отношению к природе и людям...ничего,она,мать-Природа,даст ответку,мало не покажется...и права будет.

furk 29 декабря 2018 | 13:42

Это - к визиту Лукашенко в Москву.

(комментарий скрыт)

vumba 29 декабря 2018 | 13:43

29 декабря 2016 также под покровом ночи вырубали Кусково.

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