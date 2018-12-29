В Москве начались вторые за эту неделю переговоры лидеров России и Белоруссии
Владимир Путин перед началом встречи сказал своему коллеге, что предлагает сверить часы по вопросам строительства Союзного государства и развития экономических связей. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Белоруссия сформировала свою часть рабочей группы по урегулированию спорных вопросов и после рождественских праздников готова преступить к работе. После первого визита Александр Лукашенко утверждал, что обсуждаются наболевшие вопросы, и разговор проходит нелегко.
Обсуждение вопросов, связанных с налоговым маневром, это одна из основных целей встречи, подтвердил «Эху Москвы» зампред думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин.
Вряд ли сегодняшние переговоры приведут к какому-либо результату, — сказал в интервью «Эху» политолог Аркадий Дубнов.
Комментарии22
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kitaiss 29 декабря 2018 | 13:12
хитрозачёсанный приехал сдавать Синеокую окурку...
malanoff 29 декабря 2018 | 13:25
kitaiss: Неужели как с Медведевым договорится? Ну тогда батька просто от стыда застрелится .
hastings 29 декабря 2018 | 13:32
malanoff: Даешь создание Белорусского автономного округа в составе РФ!
malanoff 29 декабря 2018 | 13:36
hastings: "Даешь создание Белорусского автономного округа в составе РФ!"
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Нет , не даешь ! Белорусы скорее в ЕС сбегут , чем с такими придурками как ты рядом находиться.
pusin_patriot 29 декабря 2018 | 13:40
hastings: Аляску не забудьте с финляндиями и что там по прибалтике с польшами, царское же было время. Берите уже всё, всё, буквально всё.
Просто и прямым текстом даже на совбезах ООН - мы агрессоры и жаждем кровищи с захватами.
kitaiss 29 декабря 2018 | 13:33
malanoff: дрыщу ещё нужно кольку во власть привести...
pravdatut 29 декабря 2018 | 13:32
kitaiss: Они оба зачёсаны.
mikhail_spb_ 29 декабря 2018 | 13:12
Предлагая "сверить часы" нацдилер решил похвастаться новеньким Брегетом или указать батьке место, которое отводится ему в новом "союзном государстве"?
pusin_patriot 29 декабря 2018 | 13:19
mikhail_spb_: Похоже на горизонте война с Белоруссией маячит, как минимум информационно политическая.
Судя по всему у володеньки в планах объединение отжатием и возглавить новый пост ещё лет на 12 минимум, пока в состоянии передвигаться.
от этого уже сами прогнозируйте, что будет с экономикой, нами, и что стоит запасать и что покупать.
malanoff 29 декабря 2018 | 13:20
mikhail_spb_: Предложил сверить часы. Время пошло. А о белорусском и русском народе речь вообще уже давно не идет.
kottigr1 29 декабря 2018 | 13:27
malanoff: Владимир Путин перед началом встречи сказал своему коллеге, что предлагает сверить часы ..
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Так оказывается Путин просто хотел похвастать перед БаЦкой новыми часами, для этого и устроил встречу.. Больше ведь не перед кем...
socialism 29 декабря 2018 | 13:30
kottigr1: Восстановление Союза дело времени.
pusin_patriot 29 декабря 2018 | 13:44
socialism: Конечно, когда-нибудь вся планета объединится в одно большое человеческое государство, дело времени.
yuriykyvich 29 декабря 2018 | 13:53
socialism: //Восстановление Союза дело времени.//
Что, опять Гражданская Война? И не надоело вам, коммунякам, собственный и другие народы истреблять ради своей Власти?
vladimirgornitsky 29 декабря 2018 | 13:13
Судя по словам Путина и по тому, как засуетился Лукашенко, аншлюс действительно надвигается.
yuriykyvich 29 декабря 2018 | 13:56
vladimirgornitsky: А на хрена, простите, Путину Беларусь нужна? С ЕАЭС об...ся, с "Новороссией" об...ся, Украина ушла если и не навсегда, то на десятилетия это точно, теперь решил за Беларусь приняться?
dr_nemos 29 декабря 2018 | 13:18
хм...обратный отсчет пошел. белорусы, добро пожаловать в ад.
grigol331 29 декабря 2018 | 13:20
по вопросам строительства Союзного государства
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С 1997-го строится этот барак. Долгострой, однако.
ЗЫ преступить можно ЧЕРЕЗ (закон или черту), но не К (работе).
Сей Сеич, мож курсы госязыка сотрудничкам, да за их счет, дабы трудились не спустя рукава?
hiryrg 29 декабря 2018 | 13:31
Солнцеликий не считает Батьку коллегой.
shai13 29 декабря 2018 | 13:33
Хочет армию разместить поближе к Западу. А Китая не боится? .
pravdatut 29 декабря 2018 | 13:37
Прибалты и поляки оказались самыми умными. Украина пострадала за медлительность, а Белорусь - может не выжить.
demosua 29 декабря 2018 | 14:15
зря Россия вписалась ещё в одну авантюру...