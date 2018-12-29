В Москве начались вторые за эту неделю переговоры лидеров России и Белоруссии

Владимир Путин перед началом встречи сказал своему коллеге, что предлагает сверить часы по вопросам строительства Союзного государства и развития экономических связей. Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Белоруссия сформировала свою часть рабочей группы по урегулированию спорных вопросов и после рождественских праздников готова преступить к работе. После первого визита Александр Лукашенко утверждал, что обсуждаются наболевшие вопросы, и разговор проходит нелегко.

Обсуждение вопросов, связанных с налоговым маневром, это одна из основных целей встречи, подтвердил «Эху Москвы» зампред думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Вряд ли сегодняшние переговоры приведут к какому-либо результату, — сказал в интервью «Эху» политолог Аркадий Дубнов.