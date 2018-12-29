Следственный комитет и прокуратура начали проверку после аварии с участием пассажирского автобуса в Екатеринбурге

Пострадали 11 человек, в том числе, дети. По данным регионального управления МВД, водитель, гражданин Таджикистана, въехал в светофор. Согласно одной из версий, автобус подрезал внедорожник. По предварительным данным, водитель был трезвым. Пострадавших развезли по городским больницам. По данным Горздрава, тяжелых травм нет.