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12:30, 29 декабря 2018

В Москве на ВДНХ, несмотря на протесты местных жителей, минувшей ночью вырубили Белорусский сквер

По словам муниципального депутата Нины Федюниной, уничтожено более четырехсот деревьев и кустарников. На своей странице в Фейсбуке она называет произошедшее преступлением.

Между тем, представители комплекса ВДНХ сообщили «Эху Москвы», что все работы на этой территории проводятся на основании разрешительных документов, выданных Департаментом природопользования. Белорусский сквер, как подчеркивают собеседники нашей радиостанции, не был рекреационной зоной. Средний возраст деревьев там составлял 50 лет, и они уже не выдерживали сильного ветра. Вырубили старые деревья, представляющие опасность, жизнеспособные решили пересадить.

Комментарии

6

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testmeter 29 декабря 2018 | 12:36

Бацьку решили поприветствовать. Как-раз к его приезду приурочили...
Пусть знает наших!

danko1 29 декабря 2018 | 12:38

testmeter: Ваши, как настоящие преступники, ночью, в темноте, действовали.

testmeter 29 декабря 2018 | 12:41

danko1: "Наши" - они такие. Ихтамнеты

mogilev_ 29 декабря 2018 | 12:41

testmeter: Да это очень символично. С имперским российским руководством толку не будет. Вырубили грузинский сквер, украинский, пришла очередь белорусского, казахскому и армянским скверам готовится....

polsan 29 декабря 2018 | 12:39

Если так и есть как написано в этой новости, что вполне возможно, почему надо было проводить работы ночью??

neyexo 29 декабря 2018 | 12:41

Эти люди думают, что имеют какие-то права - потому что видите ли рядом живут
Это ПОКА рядом, а потом в Некрасовке
потом приедут новые жильцы, каких деревьев, не будет да они и не будут им нужны

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