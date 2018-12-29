В Москве на ВДНХ, несмотря на протесты местных жителей, минувшей ночью вырубили Белорусский сквер

По словам муниципального депутата Нины Федюниной, уничтожено более четырехсот деревьев и кустарников. На своей странице в Фейсбуке она называет произошедшее преступлением.

Между тем, представители комплекса ВДНХ сообщили «Эху Москвы», что все работы на этой территории проводятся на основании разрешительных документов, выданных Департаментом природопользования. Белорусский сквер, как подчеркивают собеседники нашей радиостанции, не был рекреационной зоной. Средний возраст деревьев там составлял 50 лет, и они уже не выдерживали сильного ветра. Вырубили старые деревья, представляющие опасность, жизнеспособные решили пересадить.