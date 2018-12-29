На ВДНХ минувшей ночью вырубили Белорусский сквер

Об этом «Эху Москвы» сообщил местный житель, выступавший в защиту парка Денис Рылов. Он утверждает, что Департамент природопользования не выдавал документов, разрешающих эти работы.

Департамент природопользования ситуацию пока не комментировал.

Местный депутат Нина Федюнина, которая наблюдала за вырубкой, написала на своей странице в Фейсбуке, что было уничтожено более 120-ти деревьев и трехсот кустарников. По ее словам, порядок охраняли полицейские и сотрудники частного охранного предприятия, которые не позволяли депутатам вмешаться в ситуацию. По данным издания The Village, на месте сквер собираются построить выставочные павильоны и гостиницу.