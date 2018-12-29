На ВДНХ минувшей ночью вырубили Белорусский сквер
Об этом «Эху Москвы» сообщил местный житель, выступавший в защиту парка Денис Рылов. Он утверждает, что Департамент природопользования не выдавал документов, разрешающих эти работы.
Департамент природопользования ситуацию пока не комментировал.
Местный депутат Нина Федюнина, которая наблюдала за вырубкой, написала на своей странице в Фейсбуке, что было уничтожено более 120-ти деревьев и трехсот кустарников. По ее словам, порядок охраняли полицейские и сотрудники частного охранного предприятия, которые не позволяли депутатам вмешаться в ситуацию. По данным издания The Village, на месте сквер собираются построить выставочные павильоны и гостиницу.
Комментарии13
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allasc 29 декабря 2018 | 12:17
Путин ебн@&%ся..... Немцов
ts 29 декабря 2018 | 12:34
allasc: Может уже освобождают место для Путин-центра? Как раз к 2024 году построят...
djuga 29 декабря 2018 | 12:18
Хороший подарочек для дорогого гостя - Лукашенко.
Цинизм нашей власти зашкаливает.
x_signal 29 декабря 2018 | 12:27
djuga: возможно это чёрная метка Батьке.
allasc 29 декабря 2018 | 12:32
x_signal: я вот лично никому черную метку отправлять нехочу.... воевать за карлика желания нет
x_signal 29 декабря 2018 | 12:19
Москву сносят.
stopkran1969 29 декабря 2018 | 12:20
Ответим памятниками?
polsan 29 декабря 2018 | 12:24
Закон что дышло .... а деньги прежде всего!
gregor 29 декабря 2018 | 12:26
На ВДНХ минувшей ночью вырубили Белорусский сквер
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А если Батька прогнётся перед невежеством , вырубят Белорусский этнос .
kir_pich_101 29 декабря 2018 | 12:26
Пытаюсь вспомнить и не получается: А что власть создала кроме страха, шубохранилищ и счетов в офшорах?
testmeter 29 декабря 2018 | 12:27
Белорусы уже фошизды-жидошушкевичцы? Али нет ишшо пока?
clandestino 29 декабря 2018 | 12:30
Начали со сквера. Неужели, действительно будут освобождать и защищать белорусов?
nichirin 29 декабря 2018 | 12:32
Это некое foreshadowing для Беларуси, видимо.