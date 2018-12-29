Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, чтобы второй раз за неделю встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, главы государств продолжат разговор по вопросам сотрудничества, которые начали обсуждать в Кремле 25 декабря. После первого визита Александр Лукашенко говорил, что обсуждались наболевшие вопросы, и разговор проходил нелегко.

В свою очередь, в Кремле подчеркивали, что новая встреча необходима именно до нового года, поскольку после января появятся некоторые экономические нюансы. Как сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Минск, к примеру, считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром, а Москва не во всём согласна.