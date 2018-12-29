Александр Лукашенко вылетел в Москву, чтобы второй раз за неделю встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву, чтобы второй раз за неделю встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, главы государств продолжат разговор по вопросам сотрудничества, которые начали обсуждать в Кремле 25 декабря. После первого визита Александр Лукашенко говорил, что обсуждались наболевшие вопросы, и разговор проходил нелегко.
В свою очередь, в Кремле подчеркивали, что новая встреча необходима именно до нового года, поскольку после января появятся некоторые экономические нюансы. Как сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, Минск, к примеру, считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром, а Москва не во всём согласна.
Комментарии13
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mmm_333 29 декабря 2018 | 12:08
Разводку подготовил более качественную или все тот же приметив будет использовать?
mikhail_spb_ 29 декабря 2018 | 12:11
Зачастил батька.
Но не выгорит ему.
polsan 29 декабря 2018 | 12:22
mikhail_spb_: как знать, если дружить за деньги, то почему не с белорусами ?! )
merelymy 29 декабря 2018 | 12:32
Лукашенко смелый.
А белорусы добрые, трудолюбивые и счастливые люди.
С Новым годом Белорусь!
Надеемся, что вы всегда будете самостоятельной демократической европейской страной.
noxepy_88 29 декабря 2018 | 12:12
Может и дожмут батьку. Абсолютна реальна его отставка уже в ближайшие дни.
kreamssdick 29 декабря 2018 | 12:12
ой долетается Грыгорыч до домика в Ростовской области, "по собственному желанию" типа
noxepy_88 29 декабря 2018 | 12:19
kreamssdick: Лучший вариант для него.
kreamssdick 29 декабря 2018 | 12:21
noxepy_88: а потом паралич, как с Яныком внезапно получилось?
noxepy_88 29 декабря 2018 | 12:23
kreamssdick: Если будет хорошо себя вести, не получится. Мне кажется, он все же поумнее Януковича.
kreamssdick 29 декабря 2018 | 12:28
noxepy_88: он-то поумнее, а от наших можно ждать чего угодно
platonnekafrin 29 декабря 2018 | 12:22
А ночью вырубили Белорусский сквер - хреновая примета для братьев-белорусов.
x_signal 29 декабря 2018 | 12:31
Неспроста. Видимо присоединят таки.
pravdatut 29 декабря 2018 | 12:33
Табакерку взял с собой?