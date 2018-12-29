ГРУ обвинили в попытке повлиять на позицию американских политиков по вопросу Украины

Как пишет The Washington Post, сотрудники ведомства рассылали сенаторам из США письма от имени группы «Патриоты Украины».

Российские спецслужбы пытались оказать «психологическое давление» на 12 американских сенаторов – в феврале 2015 года они получили одинаковые электронные письма, написанные на ломаном английском. В тексте утверждалось о тяжелой ситуации на Украине и высоком уровне коррупции в вооруженных силах. Также в послании содержалась ссылка на петицию с призывом «спасти» страну. Сенаторов просили прислать на Украину специалистов США и НАТО, которые могли бы заменить военное командование страны.

По утверждению источников The Washington Post в разведке одной из западных стран, за рассылкой писем стояло подразделение ГРУ, которое специализируется на ведении «психологической войны». Утверждается, что тем самым в ведомстве хотели деморализовать украинцев и заставить американских политиков ухудшить оценку ситуации в стране. Однако на позицию сенаторов эти письма все же не повлияли.

The Washington Post называет это первой попыткой ГРУ повлиять на американских политиков. При этом сенаторы, по-видимому, были выбраны просто по алфавиту.