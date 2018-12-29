ГРУ обвинили в попытке повлиять на позицию американских политиков по вопросу Украины
Как пишет The Washington Post, сотрудники ведомства рассылали сенаторам из США письма от имени группы «Патриоты Украины».
Российские спецслужбы пытались оказать «психологическое давление» на 12 американских сенаторов – в феврале 2015 года они получили одинаковые электронные письма, написанные на ломаном английском. В тексте утверждалось о тяжелой ситуации на Украине и высоком уровне коррупции в вооруженных силах. Также в послании содержалась ссылка на петицию с призывом «спасти» страну. Сенаторов просили прислать на Украину специалистов США и НАТО, которые могли бы заменить военное командование страны.
По утверждению источников The Washington Post в разведке одной из западных стран, за рассылкой писем стояло подразделение ГРУ, которое специализируется на ведении «психологической войны». Утверждается, что тем самым в ведомстве хотели деморализовать украинцев и заставить американских политиков ухудшить оценку ситуации в стране. Однако на позицию сенаторов эти письма все же не повлияли.
The Washington Post называет это первой попыткой ГРУ повлиять на американских политиков. При этом сенаторы, по-видимому, были выбраны просто по алфавиту.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 29 декабря 2018 | 12:08
Опять штирлицы провалились?
danko1 29 декабря 2018 | 12:13
mikhail_spb_: Очередной провал тупиц.
Наверное, из родной конторы по своим компьютерам письма рассылали, только подписались чужими именами.
pit_heap 29 декабря 2018 | 12:22
Такое ощущение что у американских политиков нет ни позиции, нет и головы на плечах - повлиять на их позицию может любая информация.И за попытку информировать оказывается надо обвинять информатора.
kamen_12 29 декабря 2018 | 12:24
danko1: Хохлы не цента не получат, трюк ГРУ не пройдёт!
kamen_12 29 декабря 2018 | 12:10
Просьба тянет на хохлоГРУ. Без 3 бутылок Джек Дэниэлся ГРУ России сюда трудно прикрутить.
gonduras_in_colima 29 декабря 2018 | 12:20
kamen_12: // Просьба тянет на хохлоГРУ. //
Слышь, кирпич с ацефалией, после солсберецких, черногорских, гаагских и греко-македонских - ваше гру должно мыло жрать и пузыри пускать.
И ты заодно с ними как путриот намаханный.
Или рашистские айпишники уже Украине выдают?
kamen_12 29 декабря 2018 | 12:30
gonduras_in_colima: Ты сам айпишник и дЁбил.
merelymy 29 декабря 2018 | 12:41
kamen_12: Ты сам ай...
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У вас ус отклеился, но зачем вы его приклеили на это место?
parasuk_ 29 декабря 2018 | 12:36
gonduras_in_colima: подменить айпи не бог весь какая проблема. А вот ломаный английский, тупость и попытка выдать себя за дочь офицера это признаки клоунов из минстеця ;)
alex949 29 декабря 2018 | 12:12
Судя по подборке топовых новостей на йехе, не иначе как это подделка СБУ и ЦРУ
kreamssdick 29 декабря 2018 | 12:15
Чепиги еще и писать умеют, не только шпилиться под травку?
ykpadupa 29 декабря 2018 | 12:36
kreamssdick: Я сам Американец ,дочь республиканца ! Не все так однозначно !Мы республиканцы не верим в причастность России к вмешательству в выборы ! Слава Америке !
skuller 29 декабря 2018 | 12:23
Да 100% сами кастрюли и писали...
ykpo_typucto 29 декабря 2018 | 12:30
К гадалке не ходи, чупатые писали...
testmeter 29 декабря 2018 | 12:34
ykpo_typucto: skuller: Ага, да... А все сразу на портянок подумали. И чё так? Репутация-с...