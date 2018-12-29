После нападения на рэпера Птаху в Москве возбудили уголовное дело
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Между тем, телеканал РЕН передает, что задержан подозреваемый. Это тоже рэп-исполнитель Obi I Kenobi. Накануне рэпер Птаха сообщил в своем Инстаграме, что на него напал Obi I Kenobi с двумя сообщниками. Пострадал сотрудник Росгвардии, оказавший рядом в момент нападения.
Комментарии7
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cromwel 29 декабря 2018 | 11:47
Я тоже считаю что этого козла Obi I Kenobi судить надо. Почему не добил Птаху? Надо было его в асфальт битой по уши вогнать!
ura_123 29 декабря 2018 | 11:50
Напали на Птаху,а повредили полицая??? Нормальные такие рэп-баттлы)))
echo_shar 29 декабря 2018 | 12:01
Не фиг световые мечи с собой таскать!!!
sg115 29 декабря 2018 | 12:07
> Obi I Kenobi с двумя сообщниками
С Петровым и Башаровым, к гадалке не ходи..
roughtalinkwa1984 29 декабря 2018 | 12:10
Я под бой курантов звонкий, Свой привет сердечный шлю. Счастья, мира пожелания, В эту ночь я вам дарю.
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aleksey5 29 декабря 2018 | 12:13
Интересно, что не поделили между собой эти представители интелигентной молодёжи, в чем причина разногласия?)))
stichirichi 29 декабря 2018 | 12:17
"...Клоуны матёрые, гангстеры стопудовые
Кадры яркие, но такие беспонтовые
По любому лучшие, стопудово первые
Рэпперы незрелые или переспелые
Всё равно малолетки покупают любой сборник
Даже с названием "Худший хип-хопник"..."
группа Каста "Фальшивые MC"