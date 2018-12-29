После нападения на рэпера Птаху в Москве возбудили уголовное дело

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Между тем, телеканал РЕН передает, что задержан подозреваемый. Это тоже рэп-исполнитель Obi I Kenobi. Накануне рэпер Птаха сообщил в своем Инстаграме, что на него напал Obi I Kenobi с двумя сообщниками. Пострадал сотрудник Росгвардии, оказавший рядом в момент нападения.