Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если конгресс не выделит средств на строительство стены. Об этом он написал в Твиттере. В американском конгрессе уже почти неделю не могут прийти к согласию и утвердить финансирование ряда проектов и правительственных учреждений. Это привело к частичной остановке работы правительственных структур — так называемому шатдауну.