Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если конгресс не выделит средств на строительство стены
Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если конгресс не выделит средств на строительство стены. Об этом он написал в Твиттере. В американском конгрессе уже почти неделю не могут прийти к согласию и утвердить финансирование ряда проектов и правительственных учреждений. Это привело к частичной остановке работы правительственных структур — так называемому шатдауну.
Комментарии2
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opiatnovyi63 29 декабря 2018 | 11:48
В Крыму же построили стену без Трампа и Конгресса! И без всяких согласований!
kamen_12 29 декабря 2018 | 12:02
opiatnovyi63: Украинцы ещё хуже латиносов, разрешение не требуется, всё предельно ясно.