Минсельхоз России планирует удвоить квоту на ввоз томатов из Турции
Ведомство подготовило проект соответствующего приказа. В министерстве считают, что нужно разрешить ввоз до ста тысяч тонн турецких томатов в год, сообщает агентство РИА Новости.
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Ведомство подготовило проект соответствующего приказа. В министерстве считают, что нужно разрешить ввоз до ста тысяч тонн турецких томатов в год, сообщает агентство РИА Новости.
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Комментарии18
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stopkran1969 29 декабря 2018 | 11:49
Хорошая мысль! А то редкий томат долетит до ботексной рожи
bja_1950 29 декабря 2018 | 11:51
У Минсельхоза шея длинная, как у жирафа. Хорошие мысли доходят очень медленно.
payalnick 29 декабря 2018 | 11:53
"На митинг у посольства Турции в Москве в знак протеста против атаки на СУ 24 собрались более 600 человек . У участников акции в 7 Ростовском переулке были плакаты с надписями " удар в спину", "не еду в Турцию", " эрдогана в розыск!".......................................................После проведения акции движение в переулке, усеянном помидорами, оказалось затруднено"
Российская газета . Неделя 26 ноября 2015г
allasc 29 декабря 2018 | 11:54
каждому русскому леткику, путинскому соколу :)))) надо сообщить, помидорчиками чтоб закусывали......
kreamssdick 29 декабря 2018 | 11:55
Памяти летчика Пешкова. "Помидорами не отделаетесь!!!" Сколько визгу было...
x_signal 29 декабря 2018 | 11:55
Позор! Своё развивать надо, а не спонсировать сельское хозяйство других стран.
kreamssdick 29 декабря 2018 | 12:07
x_signal: Россия никогда сама себя не могла прокормить
vladimirbelarus 29 декабря 2018 | 11:55
Ха, Вова заранее смазывает проход для Эрдоганчика?
mamiluk 29 декабря 2018 | 12:02
Да лучше помидоры из Турции-чем дерьмовые резиновые мячики(которые зачем -то называют помидорами) из Китая...
cromwel 29 декабря 2018 | 12:03
Видимо Эрдоганочик грамотно и ыовремя очком подмахнул пока Лука раздумывал и подмываться в Минск ездил.
kreamssdick 29 декабря 2018 | 12:10
cromwel: Доля России в общем объеме турецкого экспорта, по итогам 2015 года составившая 2,75%, сократилась в январе 2016 года до 1,19%.
Российский рынок для Турции не очень нужен
hiryrg 29 декабря 2018 | 12:07
Помидоровый султанчик будет счастлив!
timber_head 29 декабря 2018 | 12:09
Чё, доимпортозамещались?
jetsam 29 декабря 2018 | 12:19
т.е. если перевести на русский: "отечественных и контрабандных не хватает"?
sedoi63 29 декабря 2018 | 12:21
"Одними помидорами не отделаетесь!" - вам же, дуракам, давно было сказано.
michael_zagorsk 29 декабря 2018 | 12:27
Ааа-аа-а!!! Трактора стоят без дела. Дави их, бл...дь, давиии-ии-и!!!
greeg1 29 декабря 2018 | 12:29
Чтобы закрепиться в Сирии, питерский Наполеон всех времен и народов вынужден покупать помидоры у Эрдогана.
beltat 29 декабря 2018 | 12:30
По итогам прошлого года самообеспеченность томатами в России составила 220%. В Минсельхозе рассказали, что в хозяйствах всех категорий было собрано 3,23 млн тонн томатов, в то время как потребность населения составляет всего 1,47 млн тонн.
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То есть по 10 килограмм на рыло в год, это я понимаю. Хотя по половинке небольшого помидорчика на день - что-то негусто. Но допустим. Плюс 700 грамм (в год) от Эрдогана. А остальные-то 120% куда девают?