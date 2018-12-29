Эвакуация автомобилей в Москве с 1 января подорожает на двести рублей
Как говорится на сайте Московского паркинга, тариф изменится впервые за пять лет. Для машин с мощностью двигателей от 80-ти до 250-ти лошадиных сил он составит 5 200 рублей, свыше 250-ти лошадиных сил – 7 400 рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость эвакуации составит 49 тысяч 200 рублей.
Комментарии2
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jblack2 29 декабря 2018 | 12:07
Ребята могли бы сделать подарок москвичам.
Например - каждая 3-я эвакуация бесплатно...
debustdoctcess1973 29 декабря 2018 | 12:18
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