В Хабаровском крае из-под снега извлекли последнего человека, попавшего под лавину
Об этом сообщает агентство ТАСС. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. Первая лавина сошла сегодня утром. Под снегом оказался сотрудник золотодобывающей компании «Многовершинное». Ему на помощь выдвинулись спасатели. Их тоже накрыло снегом. Таким образом, под лавиной попали десять человек, двое из них погибли.
Комментарии2
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ulkberawed1971 29 декабря 2018 | 12:05
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nikita_troitsk 29 декабря 2018 | 12:35
Или "под лавину попали", или "под лавиной оказались".