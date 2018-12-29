МИД России выпустил предупреждение для россиян после взрыва в Каире.

Ведомство рекомендует соотечественникам быть осмотрительными и избегать районов повышенной террористической активности. Взрыв произошел в пятницу вечером недалеко от пирамид, во время проезда автобуса с туристами из Вьетнама. Погибли три туриста и один египтянин-гид, 12 человек пострадали. Власти страны заявили, что автобус самовольно отклонился от безопасного охраняемого туристического маршрута. Источники в силах безопасности Египта сообщили, что взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие дистанционно.