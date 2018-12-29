МИД России выпустил предупреждение для россиян после взрыва в Каире
Ведомство рекомендует соотечественникам быть осмотрительными и избегать районов повышенной террористической активности. Взрыв произошел в пятницу вечером недалеко от пирамид, во время проезда автобуса с туристами из Вьетнама. Погибли три туриста и один египтянин-гид, 12 человек пострадали. Власти страны заявили, что автобус самовольно отклонился от безопасного охраняемого туристического маршрута. Источники в силах безопасности Египта сообщили, что взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие дистанционно.
Комментарии3
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andrii1979 29 декабря 2018 | 11:43
Не надо вам вообще туда ехать. Там без вас так хорошо и спокойно. И этот случай пример тому. Как только объявили, что русские вернутся, - на тебе!!!!
andrang2 29 декабря 2018 | 11:48
"избегать районов повышенной террористической активности"
Как вы думаете, дорогие россияне, где эти "районы повышенной террористической активности", которые следует "избегать"?
gregor 29 декабря 2018 | 12:05
МИД России выпустил предупреждение для россиян после взрыва в Каире.
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А где в Египте безопасные районы ,если возле пирамид теракт ?
Надо гулять во дворике посольства и никуда не выходить ,да и то .... сомнительная безопасность .
Может ехать россиянам к хамас или к хезболле в гости , друзья ведь ?
Там безопасней будет .
Будете вместе с ними акбар кричать и приглашать посещать российские города ... с тем же акбер . Нет ? А почему ,собственно ? Друзья ведь ?