По делу о нападении на рэпера Птаху задержан подозреваемый

Это рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe, с которым у пострадавшего был конфликт.

По факту нападения на рэпера Птаху уголовное дело возбуждено по статье хулиганство. Его фигурантом стал рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe, который был среди нападавших. По версии пострадавшей стороны, на музыканта в центре Москвы сзади набросились с битой три человека и нанесли несколько ударов. Однако рэпер Птаха серьезно не пострадал, помощь врачей ему не потребовалась. От нападавших он убежал и спрятался в ближайшем торговом центре, куда вскоре приехал наряд полиции. Рэп-исполнитель изначально не планировал обращаться в полицию. Свою версию случившегося представил и задержанный. По его словам, рэпер Птаха был в компании двух человек и имел при себе огнестрельное оружие. Более того, угрожал Obe 1 Kanobe «гарантированной инвалидностью».

Конфликт произошел рядом с территорией, которая находится под охраной Росгвардии.