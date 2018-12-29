По делу о нападении на рэпера Птаху задержан подозреваемый
Это рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe, с которым у пострадавшего был конфликт.
По факту нападения на рэпера Птаху уголовное дело возбуждено по статье хулиганство. Его фигурантом стал рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe, который был среди нападавших. По версии пострадавшей стороны, на музыканта в центре Москвы сзади набросились с битой три человека и нанесли несколько ударов. Однако рэпер Птаха серьезно не пострадал, помощь врачей ему не потребовалась. От нападавших он убежал и спрятался в ближайшем торговом центре, куда вскоре приехал наряд полиции. Рэп-исполнитель изначально не планировал обращаться в полицию. Свою версию случившегося представил и задержанный. По его словам, рэпер Птаха был в компании двух человек и имел при себе огнестрельное оружие. Более того, угрожал Obe 1 Kanobe «гарантированной инвалидностью».
Конфликт произошел рядом с территорией, которая находится под охраной Росгвардии.
Комментарии3
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pattrick1 29 декабря 2018 | 11:19
По делу о нападении на рэпера Птаху задержан подозреваемый. Это рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe, с которым у пострадавшего был конфликт...
Наши рэперы такие же ряженые, как наши байкерские банды. В Америке, как мне кажется, байкеры продают оружие, варят и продают метамфетамин, рэперы тоже какие-то гангстеры, которые стреляют и убивают друг друга. А у нас, что байкеры, что рэперы, - ряженные маменькины сыночки.
cromwel 29 декабря 2018 | 11:36
Есть ли либерасты и реперы друг друга перебьют нам только легче будет. Воздух чище станет.
ulagai 29 декабря 2018 | 12:38
А у этих "славных парней" есть человеческие имена?