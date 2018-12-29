США могут оставить оружие курдам перед выводом войск из Сирии

По некоторым данным, такой план обсуждают в Пентагоне.

Американские военные хотят оставить курдам противотанковые ракеты, бронетехнику и минометы, утверждают источники агентства Reuters. Это оружие, по их словам, позволит продолжить борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» после того, как американский контингент покинет Сирию. Агентство предполагает, что такие действия могут вызвать недовольство Турции как союзника Штатов по НАТО на Ближнем Востоке. При этом собеседники Reuters говорят, что окончательное решение пока что не принято: переговоры находятся на ранней стадии. Впрочем, они отмечают, что Пентагон в ближайшие дни представит президенту США Дональду Трампу план вывода американский войск. Между тем официально в ведомстве не прокомментировали возможную передачу оружия курдам. Представитель Пентагона Шон Робертсон сказал, что обсуждение вопроса местонахождения оружия сейчас неуместно.

Трамп объявил о выводе американского контингента из Сирии на минувшей неделе. Президент США объяснил это решение победой над террористической группировкой «Исламское государство».