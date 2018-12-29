На ВДНХ в Москве минувшей ночью вырубили Белорусский сквер, рассказали «Эху Москвы» местные жители. Эту информацию подтвердила в Фейсбуке и местный депутат Нина Федюнина. По ее словам, уничтожено больше 120 деревьев и трехсот кустарников. Ранее местные активисты неоднократно обращали на ситуацию внимание властей, в частности, просили остановить вырубку мэра Сергея Собянина. Защитники сквера сказали, что деревья вырубили без разрешительных документов. Департамент природопользования эту информацию пока не комментировало.

По некоторым данным, на месте сквера планируется построить выставочные павильоны и отель.