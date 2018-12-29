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Эксклюзив Эха 11:04, 29 декабря 2018

На ВДНХ в Москве минувшей ночью вырубили Белорусский сквер

На ВДНХ в Москве минувшей ночью вырубили Белорусский сквер, рассказали «Эху Москвы» местные жители. Эту информацию подтвердила в Фейсбуке и местный депутат Нина Федюнина. По ее словам, уничтожено больше 120 деревьев и трехсот кустарников. Ранее местные активисты неоднократно обращали на ситуацию внимание властей, в частности, просили остановить вырубку мэра Сергея Собянина. Защитники сквера сказали, что деревья вырубили без разрешительных документов. Департамент природопользования эту информацию пока не комментировало.
По некоторым данным, на месте сквера планируется построить выставочные павильоны и отель.

Комментарии

10

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liliyask 29 декабря 2018 | 11:09

ночью - разбойники, воры.

djuga 29 декабря 2018 | 11:31

liliyask: ночью - разбойники, воры.
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Да, если учитывать визит Лукашенко в Москву, то весьма показательно отношение путинской власти к "братскому" народу. Или уже не к братскому?
И толстый намёк. Это уже даже не неприлично, это называется скотством. За такое в приличном обществе или рожу бьют или просто перестают подавать руку. Грустно всё это.
"планируется построить выставочные павильоны и отель."
На территории ВДНХ до сих пор куча заброшенных павильонов - что мешает строить на их месте - не хотят выкупать у собственников?

nitinol 29 декабря 2018 | 11:38

Тонкий намёк на толстые обстоятельства: то же самое будет и с Беларусью - вырубят и на её месте построят торгово-развлекательный центр. А Батьку поставят на входе швейцаром. Ибо нечего с ворами общаться...

ze_danil 29 декабря 2018 | 11:16

если Оленевод не вырубил бы деревья - там появилась бы база Нато!!

djuga 29 декабря 2018 | 12:16

ze_danil: там появилась бы база Нато!!
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Или белорусские партизаны.

poluputing 29 декабря 2018 | 11:18

Батьке приготовиться, траванут

ykpadupa 29 декабря 2018 | 11:18

Ахахаха ! Обратно батька к сябе в Бялоруссию, с дровами поедет вместо газа !)))))

vedma2017 29 декабря 2018 | 11:26

"Вырубили Белорусский сквер" ....

Фюрер злится на Лукашенко ?

boris51 29 декабря 2018 | 11:36

Уничтожают все, что попадет им под руку...

zkotor 29 декабря 2018 | 11:57

У кого они попросили, у главного злодея? Ну ну, просите дальше крокодилов стать вегитарианцами и пока россияне будут жить по принципу "русскому Ивану всё по барабану" злодейства будут только множиться

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