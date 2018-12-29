Президент Белоруссии Александр Лукашенко второй раз за неделю едет на переговоры в Москву
Белорусский лидер уже вылетел из Минска, сообщает агентство «БелТА». Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сказала, что президентам понадобилось провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что вторая встреча необходима до нового года, поскольку с января появятся некоторые экономические нюансы. Песков добавил, что Белоруссия, в частности, считает необходимой компенсацию в связи с налоговым маневром, а Москва в этом вопросе не во всем согласна.
Комментарии10
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tv_victim 29 декабря 2018 | 11:09
"Давай дэнги! Дэнги давай"! (с)
andy66 29 декабря 2018 | 11:14
А что, телеграмму нельзя отправить?
stopkran1969 29 декабря 2018 | 11:41
andy66: три буквы не вылазят, а Саша почтой России не хочет - придёт к похоронах фофана
s_prime 29 декабря 2018 | 11:14
Вторая попытка царю в ноги кинуться. Первый раз видно плохо прогнулся, не вымолил подачку очередную)))
creta 29 декабря 2018 | 11:17
Батько, ну какие тебе ещё переговоры? Делай как Владимир Владимирович скажет и будет тебе счастье.
agamasat 29 декабря 2018 | 11:25
Продаст Лукашенко Беларусь, и об этом никто не догадается на первых порах. А потом будет уже поздно. Кремль выучил уроки с Януковичем...
kotopes 29 декабря 2018 | 11:37
Белоруссия возвращается в родную гавань?
cromwel 29 декабря 2018 | 11:38
Наверное батька метнулся в Минск чтобы получше подмыться и зубы почистить. При вовкином дворе смердячить не позволили.
stopkran1969 29 декабря 2018 | 11:39
Смысл? Фофан на голубом глазу скажет что ничего не помнит и не подписывал, а если подписывал то другое, его обманули и просунули другую бумаг
sedoi63 29 декабря 2018 | 11:43
До этого колхозного Барана пока не дошло, что бесплатный сыр только в мышеловке? Если ты берешь в долг у бандитов, то будь готов за это заплатить втридорога! Такова философия современной жизни.