Президент Белоруссии Александр Лукашенко второй раз за неделю едет на переговоры в Москву

Белорусский лидер уже вылетел из Минска, сообщает агентство «БелТА». Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сказала, что президентам понадобилось провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что вторая встреча необходима до нового года, поскольку с января появятся некоторые экономические нюансы. Песков добавил, что Белоруссия, в частности, считает необходимой компенсацию в связи с налоговым маневром, а Москва в этом вопросе не во всем согласна.