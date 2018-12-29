Британский МИД опроверг достижение договоренности с Россией о восстановлении численности посольств

Ранее российский посол в Соединенном Королевстве заявил, что состав диппредставительств будет постепенно восстанавливаться, начиная с января.

Никаких новых договоренностей с Россией достигнуто не было, и изменений в позиции Лондона по поводу российского дипломатического присутствия тоже не произошло. Об этом говорится в заявлении представителя британского МИД, которое цитирует ТАСС. По его словам, укомплектование штата миссий ведомства также проходит в рамках ограничений, наложенных Россией.

Тем самым Форин-оффис опроверг вчерашние заявления российского посла Александра Яковенко. Дипломат утверждал, что обе стороны договорились о постепенном восстановлении численности диппредставительств.

В марте этого года Великобритания выслала 23 российских дипломата. Это произошло после отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Россия в ответ выслала такое же количество британцев.

По версии британской стороны, за отравлением в Солсбери стоят сотрудники ГРУ. Москва свою причастность к инциденту отрицает.