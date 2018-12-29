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11:02, 29 декабря 2018

Британский МИД опроверг достижение договоренности с Россией о восстановлении численности посольств

Ранее российский посол в Соединенном Королевстве заявил, что состав диппредставительств будет постепенно восстанавливаться, начиная с января.

Никаких новых договоренностей с Россией достигнуто не было, и изменений в позиции Лондона по поводу российского дипломатического присутствия тоже не произошло. Об этом говорится в заявлении представителя британского МИД, которое цитирует ТАСС. По его словам, укомплектование штата миссий ведомства также проходит в рамках ограничений, наложенных Россией.
Тем самым Форин-оффис опроверг вчерашние заявления российского посла Александра Яковенко. Дипломат утверждал, что обе стороны договорились о постепенном восстановлении численности диппредставительств.

В марте этого года Великобритания выслала 23 российских дипломата. Это произошло после отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. Россия в ответ выслала такое же количество британцев.

По версии британской стороны, за отравлением в Солсбери стоят сотрудники ГРУ. Москва свою причастность к инциденту отрицает.

Комментарии

5

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agamasat 29 декабря 2018 | 11:21

МИД РФ готовит фейки для своих любимых граждан. Практически уже всем становится ясно, что верить российским СМИ не безопасно для здоровья. Да уже и очевидно, что все кремлевские глашатаи выглядят полными придурками.

volodya123 29 декабря 2018 | 11:43

agamasat: Да не выглядят они так, они, судя по этой новости, и есть полные, абсолютные, кочненые придурки. Но если там наверху заседают такие люди, то каками умственными способностями обладают те, кто лижет им зад здесь в комментариях? А еще вопрос такой возникает: если дипломаты, профессиональные говорящие головы, вот так прокалываются на ровном месте, то что из себя представляют те, кто практически всегда молчит? Я имею в виду основную массу государственных, так называемых, управленцев. Страшно подумать...

vladimirgornitsky 29 декабря 2018 | 11:25

Загадка все-таки - зачем российскому послу понадобилось выставлять себя идиотом?
Или он такой и есть?

accyapa 29 декабря 2018 | 11:37

Англичане опровергли "перезагрузку". Боятся! Хохлы могут обидеться и хим. атаку по Острову повторить.

Почерк преступления чисто Хохлятский. Русские в отравление Скрипалей не вписываются психологически.
Ведь Хохлы отличаются от Русских только одним: Хохлы они весёлые хлопцы, а Русские угрюмые.

Подбросили Хохлы флакон с отравой в контейнер для помощи бездомным просто для того, чтобы посмеяться.

akpykc 29 декабря 2018 | 12:06

accyapa: "Ведь Хохлы отличаются от Русских только одним: Хохлы они весёлые хлопцы, а Русские угрюмые.
Подбросили Хохлы флакон с отравой в контейнер для помощи бездомным просто для того, чтобы посмеяться".

Я сам участвовал в протестах, против политики Януковича на Майдане в Киеве. Иногда, от скуки, мы бросали в небо булыжники: А на кого Бог пошлёт и все весело смеялись. Поднимали так себе настроение.

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