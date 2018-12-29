Российская военная разведка пыталась повлиять на позицию американских политиков по украинскому вопросу
Российская военная разведка пыталась повлиять на позицию американских политиков по украинскому вопросу, пишет газета Вашингтон пост. Издание ссылается на разведку западных стран. Согласно этим данным, в 2015 году 12 американских сенаторов получили одинаковые электронные письма, автор которых называл себя членом группы «патриоты Украины». Он писал, что ситуация на Украине крайне тяжелая, страна находится в состоянии войны. В вооруженных силах колоссальный уровень коррупции. Письмо содержало призыв спасти Украину и прислать американских специалистов, которые смогли бы заменить украинское военное командование. Источники издания утверждают, что за рассылкой писем стояло одно из подразделений ГРУ. Газета пишет, что это была первая, довольно грубая и неудачная попытка российской военной разведки оказать психологическое воздействие на американских политиков.
Комментарии30
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ykpadupa 29 декабря 2018 | 11:10
Тут главное не останавливаться ,дрочить и хохлов и пиндосов !
oleg_andreevich 29 декабря 2018 | 11:20
ykpadupa: ну, хорошо - китайцы спереди, хохлы - сзади. А пиндосы куда вставлять будут?
pattrick1 29 декабря 2018 | 11:25
Ситуация на Украине крайне тяжелая, страна находится в состоянии войны. В вооруженных силах колоссальный уровень коррупции...
Это явное грубое враньё, все знают, что ни одна украинская военная свинья чужую копейку не возьмёт.
remote456 29 декабря 2018 | 11:28
oleg_andreevich: Тем более, встала с колен...
ostapba 29 декабря 2018 | 11:10
Прокололись на почтовой марке??
Или квитанцию курьеру забыли вытащить с пункта отправки даже.
zibex 29 декабря 2018 | 11:13
ostapba: нет, они же по электронке отправили, но с домена МО России
sborisych 29 декабря 2018 | 11:29
zibex:
Возможно всё. Но надо бы и доказательств.. Есть подтверждения? Если "отправили, но с домена МО России", то возникает один вопросик- в этой "разведке"- идиоты, провокаторы, или а'генты закулисы?
noxepy_88 29 декабря 2018 | 11:13
Вон оно чо! Оказывается всё не просто, а очень просто! Написал письмо американскому сенатору, и дело в шляпе)))) На кого рассчитан этот бред? На украинцев?
agamasat 29 декабря 2018 | 11:18
noxepy_88: управление мнением, возможность завязать диалог, получить субсидии... Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках!)
noxepy_88 29 декабря 2018 | 11:25
agamasat: Ты прав, поросёночек, совершенно ничего.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 12:07
И правы наши спецы, ненавязчиво пояснили суть.
ze_danil 29 декабря 2018 | 11:20
noxepy_88: знаешь в чом самый прелесть ситуации?
в том, что в данном случае всем насрать на мнение ваты
oleg_andreevich 29 декабря 2018 | 11:24
noxepy_88: вас смущает, что письма были отправлены по электронной почте, а не с фельдъегерем?
noxepy_88 29 декабря 2018 | 11:57
oleg_andreevich: Меня смущает, что украинцы настолько деградировали, что верят, будто американские сенаторы принимают скоропалительные решения основываясь на украинском спаме.
testmeter 29 декабря 2018 | 12:06
noxepy_88: Опубликовала газета "Вашингтон пост", речь про ГРУ, а виноваты всё-равно хохлы.
noxepy_88 29 декабря 2018 | 12:10
testmeter: Хохол, это судьба))))) Та же WP написала, что в рядах украинских добробатов сражаются боевики ИГИЛ)))))
testmeter 29 декабря 2018 | 12:12
noxepy_88: "Хохол, это судьба" ///
Ну а вяликороссЪ - это диагноз
borisgroys 29 декабря 2018 | 11:56
"noxepy_88: ... всё не просто, а очень просто! Написал письмо американскому сенатору, и дело в шляпе)))) На кого рассчитан этот бред ... ".
Не можешь поверить, что в россиянской разведке работают идиоты? Во всяком случае, их концентрация там чрезвычайно высока. Так что, это твои проблемы, хочешь верь, а хочешь не верь, поросеночек.
testmeter 29 декабря 2018 | 11:58
noxepy_88: Видать все ГРУ-шники проходят стажировку на Лахте-2. Пригожинский стиль прёт изо всех дырЪ
echo_shar 29 декабря 2018 | 11:17
Американских сенаторов срочно нужно защитить от реальности.
Реальность об Украине они должны воспринимать только через CNN. В этой реальности на Украине проходят "чудовые реформы" и "война с Россией".
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 12:08
echo_shar: через CNN.
-
Можно получить лишь душевную болезнь.
vova6_let 29 декабря 2018 | 11:23
"Письмо содержало призыв спасти Украину и прислать американских специалистов, которые смогли бы заменить украинское военное командование." Американцы либо дураки, либо фиолетовых грибов объелись: чтобы гру просило америку прислать военных специалистов ? Для чего ? Полная дурь.
shmuel63 29 декабря 2018 | 11:35
vova6_let: ГРУ, от имени украинцев, посылало сенаторам провокационные и явно невыпонимые просьбы, чтобы вызвать у них раздражение против Украины. Вовочка, тебе действительно уже 6 лет? Не похоже.
detul 29 декабря 2018 | 11:36
Аппаратам американских чиновников явно нечего делать. ((( Читают разную хрень и делают идиотские выводы. Что только не изобретешь, чтобы сохранить зарплату. Вот уже и письма душевнобольных в ход пошли.
prospero123 29 декабря 2018 | 11:43
Хахаха!!!
А в гру как раз зарплату задержали, вот русская смекалка и подсказала что делать - у америкосов денёг поцыганить.
Точно как у Остапа Бендера: и только дети, бедные маленькие беспризорники, находятся без призора! Делайте ваши вклады на спасение детей донбасса!... Или Украины, или все равно, но денег дайте!!
Расияне, а ещё можете так сделать: потоптать в пыли пиджак, напялить его, и стоять гнусавить: подаааайте что-нибудь бывшему депутату государственной думы!! Месье, же не манж па сис жур!
Это натахе прклонской пригодится.
alex949 29 декабря 2018 | 11:48
90% на йехо это тролли СБУ и ЦРУ !
testmeter 29 декабря 2018 | 12:09
alex949: И прочие фошизды. Русофобы, кароче.
А остальные чистые 10% - честные поварята с Лахты-2
svoi216 29 декабря 2018 | 11:58
Украинский поезд ушел у-у-у-у-у!!! Переключайтесь на беларусский пока еще батька рулит
dmitry35 29 декабря 2018 | 12:04
Очередная бла-бла про российское влияние.
"Я был, как писали, разведчик,
А ты писаришка штабной.
Ты, помню, намылился в Штаты
А я всё копал под хохлов...."
pertcutkentla1989 29 декабря 2018 | 12:13
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