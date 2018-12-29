Российская военная разведка пыталась повлиять на позицию американских политиков по украинскому вопросу, пишет газета Вашингтон пост. Издание ссылается на разведку западных стран. Согласно этим данным, в 2015 году 12 американских сенаторов получили одинаковые электронные письма, автор которых называл себя членом группы «патриоты Украины». Он писал, что ситуация на Украине крайне тяжелая, страна находится в состоянии войны. В вооруженных силах колоссальный уровень коррупции. Письмо содержало призыв спасти Украину и прислать американских специалистов, которые смогли бы заменить украинское военное командование. Источники издания утверждают, что за рассылкой писем стояло одно из подразделений ГРУ. Газета пишет, что это была первая, довольно грубая и неудачная попытка российской военной разведки оказать психологическое воздействие на американских политиков.