Американское командование обсуждает возможность оставить вооружение США сирийским курдам
Американское командование, которое разрабатывает план вывода войск из Сирии, обсуждает возможность оставить вооружение США сирийским курдам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В сообщении отмечается, что обсуждение в Пентагоне находится на ранней стадии, и окончательная версия рекомендательного письма для Белого дома пока не готова. Утверждается, что курдам хотят оставить, в том числе, бронетехнику, противотанковые ракетные комплексы и минометы. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод американских войск из Сирии.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
perestarok 29 декабря 2018 | 10:43
"Американское командование обсуждает возможность оставить вооружение США сирийским курдам"
А может ИГИЛ?
kamen_12 29 декабря 2018 | 10:44
Любопытно будет узнать результат, курдский Абрамс против турецкого Леопард 2.