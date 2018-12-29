Почти 13 тысяч человек остались без отопления в Калужской области из-за аварии на газопроводе в Подмосковье

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Отключение затронуло, в том числе, школы, детские сады, больницу и интернаты.

Авария произошла в Серпуховском районе Московской области. Она привела к сбоям в энергоснабжении. Спасатели говорят, что никто не пострадал.