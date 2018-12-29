Почти 13 тысяч человек остались без отопления в Калужской области из-за аварии на газопроводе в Подмосковье
Об этом сообщает региональное управление МЧС. Отключение затронуло, в том числе, школы, детские сады, больницу и интернаты.
Авария произошла в Серпуховском районе Московской области. Она привела к сбоям в энергоснабжении. Спасатели говорят, что никто не пострадал.
Комментарии5
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kottigr1 29 декабря 2018 | 10:43
"А чо там у хохлов ?"
tvitov66 29 декабря 2018 | 10:47
kottigr1: наш милостивый вошь_дь разрешил нам безвозмездно, то есть даром, собирать валежник, так что не замерзнут
danko1 29 декабря 2018 | 11:06
tvitov66: Пока валежник бесплатно собирать нельзя.
Закон должен был вступить в силу с 1 января, но депутаты еще не решили какую категорию древесины считать валежником, поэтому откладывается.
dorin1987 29 декабря 2018 | 10:55
kottigr1: А какая разница, если режим царька РФ так велик, скрепен и православнут! Тепло калужанам должно быть только от осознания, что во главе режима стоит такое царек РФ!
natalia2108 29 декабря 2018 | 10:58
Никто не пострадал. А остаться без тепла зимой в канун Нового года, это для наших людей никакое не стадание. Так считают "спасатели" и прочие госструктуры.