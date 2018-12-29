В Москве на ВДНХ минувшей ночью вырубили Белорусский сквер, утверждают местные жители
Депутат Останскинского муниципального округа Нина Федюнина на своей странице в Фейсбуке написала, что уничтожено более 120 деревьев и свыше трехсот кустарников.
Местный житель Денис Рылов, который выступал в защиту сквера, в интервью «Эху Москвы» заявил, что деревья вырубили без необходимых для этого документов.
«Абсолютно весь сквер вырублен, полностью. Мне хорошо это видно с шестого этажа. Осталась пустая вырубленная поляна, даже древесину уже вывезли», — сказал он.
Рылов заметил, что накануне вечером местные жители и муниципальные депутаты пытались остановить вырубку, однако в сквер их не пустили сотрудники охраны. Приехавшие запросу активистов полицейские также отказались заходить на территорию сквера.
По словам Рылова, никаких документов на вырубку по запросам муниципальных депутатов предоставлено не было.
Ранее активисты Останкинского района обращались к мэру Сергею Собянину с пробой запретить вырубку Белорусского сквера.
Комплекс ВДНХ и Департамент природопользования информацию о вырубке деревьев пока не комментировали.
Комментарии14
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ostapba 29 декабря 2018 | 10:38
Порубили все дубы?
А на.....что?
Или на чей?
Даже
viktorova 29 декабря 2018 | 10:40
Пуня, наверное, на Лукашенку обиделся...
alexandr_l 29 декабря 2018 | 10:41
viktorova: Яка така Белоруссия ?
vladimirgornitsky 29 декабря 2018 | 10:44
Просто какая-то тактик выжженной земли. Хотя, конечно, никакой ненависти к электорату правители не испытывают и специально ему хуже не делают. Ничего личного, просто бизнес. А потери, которые из-за этого бизнеса несет электорат, это не цель, а сопутствующие потери в войне за бабло и сохранение своей власти, которую ведут правители.
archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 11:00
vladimirgornitsky:
"Целесообразно." (с) Путин В.В.
малый бизнес задавили - "Целесообразно." (с) Путин В.В.
средний бизнес задавили - "Целесообразно." (с) Путин В.В.
друзья-путинов лазят в бюджет уже без разрешщения - "Целесообразно." (с) Путин В.В.
выводятся миллиарды долларов за рубеж - "Целесообразно." (с) Путин В.В.
повышаются тарифы, цены на бензин и соответственно полвышаются ВСЕ цены на ВСЁ - "Целесообразно." (с) Путин В.В.
уничтожить Россию, как страну - "Целесообразно." (с) Путин В.В.
remote456 29 декабря 2018 | 11:01
vladimirgornitsky: Объявление в газете: "Вырубка под плитку. Обращаться в мэрию г. Москвы".
piter_ug 29 декабря 2018 | 10:49
//вырубили Белорусский сквер//
Это видимо послание едропутов Беларуси.
И сигнал скорее рвать когти на Запад.
shapovalovagal 29 декабря 2018 | 10:53
Петицию против вырубки Белорусского сквера на Change.org подписали за короткое время более 26 тысяч москвичей. Чиновники вытерли ноги об эту петицию.
kalimator 29 декабря 2018 | 10:57
на очереди армянский коньяк.
zztop1960 29 декабря 2018 | 10:59
Как сказал Лукашенко , Россия хочет аннексировать Беларусь , а вместо Беларуси , Минскую , Гродненскую , Витебскую области РФ. Вот и ликвидируют Беларусь на ВДНХ
poluputing 29 декабря 2018 | 11:03
zztop1960: дааа..., символично, однако. И, главное, вовремя
wlad5210 29 декабря 2018 | 11:01
Путин боится белорусских партизанов
allasc 29 декабря 2018 | 11:02
wlad5210: белорусские лесные братья
cromwel 29 декабря 2018 | 11:02
надо было в сквере на каждом дереве физиономию Путина повесить. А так по большому счёту нашли к кому жаловаться! К Собянину! Ха-ха-ха