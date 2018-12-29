В Москве на ВДНХ минувшей ночью вырубили Белорусский сквер, утверждают местные жители

Депутат Останскинского муниципального округа Нина Федюнина на своей странице в Фейсбуке написала, что уничтожено более 120 деревьев и свыше трехсот кустарников.

Местный житель Денис Рылов, который выступал в защиту сквера, в интервью «Эху Москвы» заявил, что деревья вырубили без необходимых для этого документов.

«Абсолютно весь сквер вырублен, полностью. Мне хорошо это видно с шестого этажа. Осталась пустая вырубленная поляна, даже древесину уже вывезли», — сказал он.

Рылов заметил, что накануне вечером местные жители и муниципальные депутаты пытались остановить вырубку, однако в сквер их не пустили сотрудники охраны. Приехавшие запросу активистов полицейские также отказались заходить на территорию сквера.

По словам Рылова, никаких документов на вырубку по запросам муниципальных депутатов предоставлено не было.

Ранее активисты Останкинского района обращались к мэру Сергею Собянину с пробой запретить вырубку Белорусского сквера.

Комплекс ВДНХ и Департамент природопользования информацию о вырубке деревьев пока не комментировали.