Суд в Улан-Удэ направил на принудительное лечение подростка, который напал на школу в январе этого года

Чуть ранее он был признан невменяемым.

Нападение на школу №5 в Улан-Удэ совершил 15-летний ученик 9 класса. В руках у него был топор. Подросток ранил семерых человек, в том числе учительницу русского языка и литературы, а затем поджег класс и порезал себя ножом, пытаясь покончить с собой. Однако он был задержан и помещен под стражу. В Следственном комитете действия девятиклассника квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц. В декабре же его признали невменяемым. В ведомстве полагают, что у него были два сообщника. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела. Между тем среди пострадавших продолжает лечение одна из учениц, которая получила тяжелую травму головы. Она вынуждена учиться в школе для детей-инвалидов.

В январе произошла серия нападений на российские школы. В частности, атаке подверглись две школы в Перми и Челябинской области.