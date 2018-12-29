Два человека погибли и несколько оказались под снегом в результате схода лавин в Хабаровском крае

Спасатели ведут поиски пропавшего.

Снег обрушился на штольню горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района. Лавины надвигались настолько быстро, что не все успели найти укрытие. Сначала снегом завалило одного человека, ему на помощь отправилась группа из 10 человек, однако в этом момент сошла вторая лавина и накрыла людей. Снежные завалы оказались настолько большими, что выбраться самостоятельно было практически невозможно. Пострадавших из-под сугробов доставали спасатели, с сильным переохлаждением и ушибами людей доставили в больницу. К двоим помощь пришла слишком поздно, они погибли. Долгое время сотрудники МЧС пытались вызволить слесаря, заблокированного в бытовке на территории штольни. Сейчас он уже в безопасности, под наблюдением врачей. Спасатели не исключают, что под снежными завалами может находиться еще один человек.

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации.