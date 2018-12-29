Великобритания не подтверждает информацию о соглашении с Москвой по восстановлению числа дипломатов
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя МИДа Соединенного королевства. Сотрудник Форин-офиса сказал, что Москва и Лондон регулярно обмениваются визами для дипломатического персонала, никаких новых договоренностей, по его словам, не было, и изменений в позиции официального Лондона нет.
Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представительств с января. Яковенко сказал, что планируется восстановить, как минимум, половину сокращенных сотрудников. Россия и Великобритания сократили составы миссий после отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии4
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nevermore 29 декабря 2018 | 10:17
Ну, слава богу. Фейк-ньюс.
rifles 29 декабря 2018 | 10:23
nevermore:
Как и вся российская жизнь.
opiatnovyi63 29 декабря 2018 | 10:35
Кого в таком случае имел в виду наш боевой посол?
wuwer 29 декабря 2018 | 10:38
Так это же россиянцам лапшу вешали ...а не Великобритании - чё они то лезут, соврать спокойно не дадут )))
Надоть.... М.Захаровой срочно ноту протеста зачитать, чтобы не лезли в жизнь Вяликой страны