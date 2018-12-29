Великобритания не подтверждает информацию о соглашении с Москвой по восстановлению числа дипломатов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя МИДа Соединенного королевства. Сотрудник Форин-офиса сказал, что Москва и Лондон регулярно обмениваются визами для дипломатического персонала, никаких новых договоренностей, по его словам, не было, и изменений в позиции официального Лондона нет.

Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении численности дипломатических представительств с января. Яковенко сказал, что планируется восстановить, как минимум, половину сокращенных сотрудников. Россия и Великобритания сократили составы миссий после отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.