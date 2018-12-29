Украина отменила запрет на въезд мужчин из России

При этом, по словам представителя погранслужбы страны, проверки на границе по-прежнему проходят в усиленном порядке.

После снятия военного положения украинские власти вновь разрешили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом украинскому изданию «Гордон» рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. Он добавил, что вопрос безопасности на границе по-прежнему остается актуальным: сотрудники ведомства несут службу в усиленном режиме, «уделяя особое внимание гражданам 70 стран из перечня миграционного риска». По словам Слободяна, Россия в этом списке находится на первом месте. У граждан страны, в частности, уточняют цель их визита на Украину. При этом ранее на этой неделе первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявлял, что запрет на въезд российских мужчин все же был продлен. В список исключений попали лишь поездки «гуманитарного характера», например, на похороны родственников.

Запрет на въезд российских мужчин на Украину был введен в конце ноября после инцидента в Керченском проливе. За месяц в страну не впустили больше 1,5 тысяч человек.