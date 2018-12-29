Украина отменила запрет на въезд мужчин из России
При этом, по словам представителя погранслужбы страны, проверки на границе по-прежнему проходят в усиленном порядке.
После снятия военного положения украинские власти вновь разрешили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом украинскому изданию «Гордон» рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. Он добавил, что вопрос безопасности на границе по-прежнему остается актуальным: сотрудники ведомства несут службу в усиленном режиме, «уделяя особое внимание гражданам 70 стран из перечня миграционного риска». По словам Слободяна, Россия в этом списке находится на первом месте. У граждан страны, в частности, уточняют цель их визита на Украину. При этом ранее на этой неделе первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявлял, что запрет на въезд российских мужчин все же был продлен. В список исключений попали лишь поездки «гуманитарного характера», например, на похороны родственников.
Запрет на въезд российских мужчин на Украину был введен в конце ноября после инцидента в Керченском проливе. За месяц в страну не впустили больше 1,5 тысяч человек.
Комментарии18
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skuller 29 декабря 2018 | 10:06
Радость то какая...
jyfjh 29 декабря 2018 | 10:07
И все туда ломанулись. В заложники то....
dzanipolo 29 декабря 2018 | 10:16
jyfjh:
Коли военное положение отменено (русская армия отступила?), то всем положено добровольно сдаваться в плен и платить репарации.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 10:33
я, как с фамилией по матери - Барченко, рад.
e_mae 29 декабря 2018 | 10:07
Визовый режим. Только!
za_stalina 29 декабря 2018 | 10:13
Урррра!
noxepy_88 29 декабря 2018 | 10:20
Они чо, дураки что-ли? Война же!
ymnik29 29 декабря 2018 | 10:28
Обратите внимание - Украина вам разрешила ! А то все - Украины нет , Украина не государство ! Украина рулит ! Слава Украине !
parasuk_ 29 декабря 2018 | 10:45
ymnik29: раньше чтобы посмотреть на львов ездили в африку, а теперь чтобы посмотреть на африку ездят в львов :)
ymnik29 29 декабря 2018 | 11:02
parasuk_: Не был ты никогда в Африке , не был ты никогда во Львове и не будешь а будешь и дальше смотреть на львов и мультики про ракеты по своему ч\б телевизору и строчить выливая свою злость и беспомощность на ЭХО . Но не плачь , зато ты русский !
za_stalina 29 декабря 2018 | 10:51
ymnik29: спасибо!
zibex 29 декабря 2018 | 10:32
"У граждан страны, в частности, уточняют цель их визита на Украину"
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Эхо, зачем врете??
Не "на Украину", а "в Украину"!
alex949 29 декабря 2018 | 10:41
zibex:
цель визита В Кавказ или НА Кавказ ?
Кавказ - это регионы России, как и Окраина, т.е. по современному Украина !!
kuchumka 29 декабря 2018 | 10:41
Лично мне эта Украина на фиг не нужна.
parasuk_ 29 декабря 2018 | 10:43
Хохолики, а с военным положением как? Вы войну выиграли или сдаетесь :)
pravdatut 29 декабря 2018 | 11:01
Этих алкоголиков и идиотов нельзя пускать в Украину. Пусть Китай их лечит.
creta 29 декабря 2018 | 11:05
Это как понимать, Петро Олексеич, теперь рашисты клятые спокойно могут приехать НА!!! Украину? Вчера РОССИЯ была агрессор, а сегодня получается нет?
Слушайте, господа хахелы, объясните мне дураку, что вообще происходит в этой вашей поганой хохляндии ?
cromwel 29 декабря 2018 | 11:06
Возможно Украине нужны русские быки-осеменители для местных молодых хохлушек. Свои вкалывают на стройках России. Вот и разрешили.