Молодёжная сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче чемпионата мира
Встреча завершилась со счётом 2:1. Чемпионат проходит в Канаде. Он продлится до 6 января.
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Встреча завершилась со счётом 2:1. Чемпионат проходит в Канаде. Он продлится до 6 января.
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Комментарии3
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 09:42
Хорошо, что ЯО с пусковыми установками на поездах сняты с эксплуатации.
kuchumka 29 декабря 2018 | 10:39
Молодцы наши русские парни!!!
socialism 29 декабря 2018 | 10:41
Так держать! Ждём победы над канадцами.