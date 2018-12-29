В Москве сегодня простятся с математиком Эдуардом Дубовым
Известный ученый и почетный член Международной шахматной федерации насмерть замерз на улице несколько дней назад.
Прощание с Эдуардом Дубовым пройдет сегодня с 13 до 14 часов во 2-м Московском крематории Николо-Архангельского кладбища. Там же позднее пройдут и поминки по ученому, сообщается на сайте Российской шахматной федерации.
80-летний Эдуард Дубов умер 23 декабря. Накануне его госпитализировали с улицы Профсоюзная; у пожилого мужчины диагностировали общее переохлаждение, а также обморожение кистей и стоп. По данным агентства «Москва», он находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на усилия врачей, Дубов скончался в больнице. Что именно привело к трагедии и почему известный ученый вовремя не получил помощи, пока неизвестно. Следователи проводят проверку по факту его смерти.
Дубов был знаменитым математиком, но прославился также на шахматном поприще. Он работал международным арбитром и внес большой вклад в систему рейтингов.
Последний шахматный турнир под патронажем Дубова – суперфинал чемпионата России – прошел в 2011 году.
Комментарии4
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Aleksandr Gretzkov 29 декабря 2018 | 09:45
его внук вчера выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам!
sasass 29 декабря 2018 | 09:58
Жалко математика , теперь некому будет рассчитывать орбиты российских звездолетов...
sarbus 29 декабря 2018 | 10:03
"В Москве сегодня простятся с математиком Эдуардом Дубовым" Извините за цинизм,но Москва(и Россия) скоро простится со всеми математиками,физиками и другими учеными и наполнится лживыми и мерзкими ничтожествами.
grs_alx_112018 29 декабря 2018 | 10:21
sarbus: Да уже ;)) Просто у математиков, как и спортсменов естьактивнй период и период доживания. А реально топовых и прорывных, да еще вактивном возрасте в Московии уже нет.