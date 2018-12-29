В Москве сегодня простятся с математиком Эдуардом Дубовым

Известный ученый и почетный член Международной шахматной федерации насмерть замерз на улице несколько дней назад.

Прощание с Эдуардом Дубовым пройдет сегодня с 13 до 14 часов во 2-м Московском крематории Николо-Архангельского кладбища. Там же позднее пройдут и поминки по ученому, сообщается на сайте Российской шахматной федерации.

80-летний Эдуард Дубов умер 23 декабря. Накануне его госпитализировали с улицы Профсоюзная; у пожилого мужчины диагностировали общее переохлаждение, а также обморожение кистей и стоп. По данным агентства «Москва», он находился в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на усилия врачей, Дубов скончался в больнице. Что именно привело к трагедии и почему известный ученый вовремя не получил помощи, пока неизвестно. Следователи проводят проверку по факту его смерти.

Дубов был знаменитым математиком, но прославился также на шахматном поприще. Он работал международным арбитром и внес большой вклад в систему рейтингов.

Последний шахматный турнир под патронажем Дубова – суперфинал чемпионата России – прошел в 2011 году.