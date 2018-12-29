В Подмосковье из-за пожара на трубопроводе без газа остались более 800 человек
Это произошло в Серпуховском районе, сообщает Минэнерго. Никто не пострадал. Идут восстановительные работы.
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Это произошло в Серпуховском районе, сообщает Минэнерго. Никто не пострадал. Идут восстановительные работы.
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Комментарии3
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dv13 29 декабря 2018 | 09:45
Инфотех до добра не доведет. Это только начало
sasass 29 декабря 2018 | 10:02
Техногенные неурядицы в России будут нарастать , когда СОФТЫ собственные введут...
aleksandr39 29 декабря 2018 | 10:06
Ополченцы начали процесс образования СНР ( Серпуховская Народная Республика )_ ну как в Донбассе .