Суд в Улан-Удэ постановил отправить на принудительное лечение подростка, напавшего на школу в начале года

Ранее школьника признали невменяемым. В январе девятиклассник вооружённый топором ранил в школе семь человек, поджёг класс и попытался покончить с собой. По версии следствия, у молодого человека было двое соучастников. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела.