Суд в Улан-Удэ постановил отправить на принудительное лечение подростка, напавшего на школу в начале года
Ранее школьника признали невменяемым. В январе девятиклассник вооружённый топором ранил в школе семь человек, поджёг класс и попытался покончить с собой. По версии следствия, у молодого человека было двое соучастников. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 29 декабря 2018 | 10:07
Детская психика не выдерживает политический пресс в образовательных концлагерях......