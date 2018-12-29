По меньшей мере, два человека погибли, один пропал без вести в результате схода лавины на посёлок в Хабаровском крае
Это произошло сегодня утром в Николаевском районе. Там введён режим ЧС. Всего под снегом оказались 10 человек, большинство из них спасатели, которые отправились на помощь после первой лавины, сошедшей на посёлок Многовершинный.
Комментарии1
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sasass 29 декабря 2018 | 10:18
Природные лавины видимо как-то связаны с санкционными лавинами - не зря в Кремле сидят специалисты по НООСКОПам и пытаются сканировать ноосферу и изучить все эти явления...)))