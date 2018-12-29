Сегодня будут сыграны очередные матчи Чемпионата Италии по футболу, хотя еще день назад турнир мог быть приостановлен.

Руководство местной федерации футбола всерьез рассматривало такую возможность после ситуации, возникшей вокруг матча Интер – Наполи. Игры сопровождалась столкновениями фанатов с применением холодного оружия. Поножовщина привела к госпитализации трех человек, а один из поклонников Интера попал под микроавтобус с болельщиками Наполи и погиб. В ходе игры фанаты Интера распевали оскорбительные песни расистского содержания в адрес лидера Наполи Калиду Кулибали. Тренер южан Карло Анчелотти не раз обращал внимание судей на это, но игру так и не остановили. В итоге федерация футбола решила все таки не останавливать турнир, а ограничиться наказанием Интеру. Клуб проведет два ближайших матча при пустых трибунах и еще на одном будет закрыта та, на которой обычно собираются ультрас.

Впрочем, в этом туре Интер играет в гостях с Эмполи и наказание начнет действовать позже.