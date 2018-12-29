Участники контактной группы по реализации Минских соглашений утвердили решение о прекращении огня

Оно вступило в силу в полночь. Готовность к перемирию подтвердили в Киеве, Донецке и Луганске.

Участники подгруппы по безопасности трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились об установлении новогоднего перемирия. Представитель Киева в контактной группе Евгений Марчук в эфире телеканала «Прямой» рассказал, что украинская сторона готовf в полной мере обеспечить перемирие с ноля часов субботы. Марчук также отметил, что Киев намерен максимально использовать режим прекращения огня для ремонта повреждённых объектов инфраструктуры в регионе. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов при этом заявил, что в необходимости новогоднего перемирия в Донбассе Украину пришлось убеждать. Решение приветствовали и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР – там заявили, что прекращение огня дает шанс жителям республик на тихие и спокойные праздничные дни.

Последний раз о прекращении огня на Донбассе договаривались в конце августа по случаю начала учебного года. Впрочем, перемирие оказалось непрочным и было нарушено в течение суток.