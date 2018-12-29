Турецкая делегация сегодня прилетит в Москву для обсуждения ситуации в Сирии

Призыв курдов к Дамаску занять восточные районы и планы турецких военных начать в регионе операцию. Эти вопросы, как и ситуацию в городе Манбидж на севере Сирии обсудят представители России и Турции. Переговоры в Москве пройдут в формате 2 на 2. От России в том числе будет помощник президента Юрий Ушаков, сообщил Дмитрий Песков. В переговорах Путин участия не примет. Турцию на переговорах представит помощник президента Эрдогана, а также министр обороны или начальник разведки, оба они приедут в Москву. Сирийские правительственные войска вчера подошли к городу Манбидж. Информация о том, что они туда вошли, поступает противоречивая. Президент Турции назвал психологическим воздействием сообщения о переходе города под контроль Дамаска. Эрдоган ещё в начале месяца планировал начать военную операцию в Сирии. Но затем отложил после телефонного разговора с президентом США. После него Трамп заявил о скором выводе своих войск из Сирии и разгроме террористической ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории России).

Турецкий лидер намерен встретиться в новом году с российским коллегой в Москве или Сочи. Встреча возможна в первой половине года, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос проведения переговоров руководителей двух стран обсудят на сегодняшней встрече.