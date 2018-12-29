Президенты России и Белоруссии проведут сегодня вторую встречу за эту неделю
После первого визита Александр Лукашенко утверждал, что обсуждаются наболевшие вопросы, и разговор проходит нелегко.
Встреча пройдет в московском Кремле.
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После первого визита Александр Лукашенко утверждал, что обсуждаются наболевшие вопросы, и разговор проходит нелегко.
Встреча пройдет в московском Кремле.
Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…
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