Подростка, совершившего нападение в школе Улан-Удэ, направили на принудительне лечение

Такое решение вынес сегодня суд столицы Бурятии, передает ТАСС.

ЧП в школе в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ произошло 19 января. Вооруженный топором 15-летний ученик девятого класса напал на детей и учительницу, после чего поджег учебное помещение при помощи бутылок с зажигательной смесью и ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек, включая педагога и самого нападавшего. Его задержали и поместили под стражу. В начале

декабря в Следственном комитете сообщали, что обвиняемый признан невменяемым. По версии следствия, у нападавшего были двое соучастников — подростки 14 и 15 лет. В настоящее время они, их законные представители и защитники знакомятся с материалами

уголовного дела.