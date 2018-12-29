Авария произошла после столкновения с легковым автомобилем на станции Возжаевка в Амурской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальской железной дороги. По данным регионального управления ГИБДД, погибших в результате ЧП нет, пострадали двое — водитель и пассажир автомобиля. Они госпитализированы. В региональном главке МЧС сообщили, что сошедшие с рельсов вагоны — порожние.

Из-за случившегося нарушен габарит соседнего пути, повреждены две опоры контактной сети. Для ликвидации последствий происшествия на место направлены два восстановительных поезда. Ведутся ремонтные работы.