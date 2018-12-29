Состояние девятого человека, который найден живым под снегом на севере Хабаровского края, оценивается как тяжелое
Об этом сообщил ТАСС представитель золотодобывающего предприятия «Многовершинное», чьи сотрудники попали под лавину.
Ранее в МЧС сообщили, что всего под снегом у поселка Многовершинный оказалось 10 человек, девять нашли, из них один был обнаружен без признаков жизни, второй пострадавший от полученных травм позднее скончался в медпункте. По уточненным данным, сейчас под завалами может оставаться еще один человек.
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